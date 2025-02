Monden Nuțu Cămătaru, ținta unui asasinat chiar de ziua lui. Cum a scăpat interlopul







Nuțu Cămătaru a fost la un pas să fie ucis de doi moldoveni. Aceștia aveau grenade anti-tanc pe care au vrut să le pună sub mașina interlopului. Nuțu s-a prins că cineva vrea să-l omoare și a luat atitudine. El i-a prins pe cei doi și le-a dat bani pentru a afla pentru cine lucrează.

Nuțu Cămătaru, ținta unui asasinat

Tentativa de asasinat a avut loc de ziua interlopului, care se afla la ferma sa din Ferentari, împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat, Nuțu a observat pe camerele de filmat cum două persoane se învârteau în jurul mașinii sale.

Prietenii lui Nuțu i-au prins pe vinovați și au aflat că erau doi moldoveni plătiți să pună o bombă sub mașina interlopului. Ei asupra lor un întreg arsenal, din care făceau parte și grenade anti-tanc. Interlopul le-a promis moldovenilor câte 5.000 de euro dacă îi vor spune cine i-a trimis, iar aceștia au fost de acord.

I-a prins pe cei care i-au vrut răul

„Mă aflam în casă cu alți prieteni și jucam poker. Am văzut la un moment dat pe ecranele legate la camerele de supraveghere doi indivizi care se învârteau în curte, in jurul mașinii. Am ieșit repede afară, împreună cu prietenii mei și i-am capturat.

Erau moldoveni și se pregăteau să puna grenade sub mașina mea. Probabil s-au gândit că nu sunt atent, că o sa beau de ziua mea, dar eu nu băusem. Le-am promis câte 5.000 de dolari ca să-mi spună cine i-a trimis și, într-un târziu, mi-au zis că i-a trimis Scali”, ar fi declarat Nuțu Cămătaru, potrivit Hotnews.

Se pare că tentativa de asasinat avea legătură cu Marin Alexandru, zis și Scali. El lucrase până în 2002 pentru Nuțu , dar fusese racolat între timp de un alt interlop celebru, fără știrea lui Ion Balint. Nuțu a spus că a încercat să vorbească cu Scali, dar că a rupt-o la fugă când l-a văzut.

Fostul lui angajat era implicat

Tot Nuțu continuă: „I-am pus pe moldoveni să-l sune pe Scali și să-l cheme la benzinăria OMV de la Cimitirul Bellu, la intersecția cu Giurgiului, spunându-i că au rezolvat treaba. Am mers acolo, l-am așteptat, dar când a venit, Scali m-a văzut și a rupt-o la fugă”.

Varianta neoficială, povestită de martori oculari, este diferită: „Nuțu l-a prins pe Scali la benzinărie și l-a adus la fermă lui, unde la subsol are un beci. Scali a fost bătut, iar la un moment dat, oamenii lui Nuțu au adus-o de acasă pe nevasta lui Scali. Nuțu îi pusese gînd rău de mult ”, a povestit un martor, sub protecția anonimatului.

După câteva săptămâni, soția lui Scali s-a aruncat de la balconul locuinței și a murit. Poliția a deschis o anchetă, bănuind, că de fapt femeia a fost aruncată pe geam.