Nuredin Beinur, hotărât să-l pună definitiv la punct pe Cristian Rizea. „În două săptămâni, vine și tortul”

Nuredin Beinur a declarat, la România TV, că autoritățile din Monaco i-au recomandat să depună plângere în România împotriva fostului deputat Cristian Rizea, cu care se află în conflict. Ce îl așteaptă, în continuare, pe ex-politician.

Nuredin Beinur continuă conflictul cu Cristian Rizea, pe care, duminica trecută, l-a umilit, la o cafenea, în Monte Carlo. Recent, afaceristul a spus că nepoții săi l-au stropit cu fecale, contrazicând, astfel, afirmațiile ex-politicianului potrivit cărora ar fi fost vorba de suc de roșii.

„Nu avea cum să fie suc de roșii, că el e atât de escroc. Dacă el ținea dovada, ținea geaca să arate că e suc de roșii, nu o arunca. Eu vin în Monaco din ’94, el nici nu visa. Oricum vine ca un cerșetor la o cafea. Erau fecale, ca să se știe că acest escroc a dat o declarație la poliție că a fost stropit cu suc de roșii, că nu putea să spună că a fost dat cu fecale la nepoții mei. Miroși, ai mirosit toată viața ta, tu nu poți să stai între oameni”, a declarat Beinur.

În continuare, cel cunoscut drept „Spaima litoralului” a spus că a mers la poliție împreună cu nepoții săi. „Am fost la poliție cu nepoții mei ca să facă nepotul meu autodenunț ca să recunoască că acel borcan, care e suc de roșii, că e de c***t. De ce? Să vă arăt iar cât e de mincinos. A fost la poliție, s-a pozat, poliția nu l-a primit. A făcut o hârtie, nu l-a primit pentru că în Monaco nu se pedepsește asta cu fecale că nu s-a mai întâmplat în istoria Monaco și l-au gonit”, a declarat Beinur.

El a spus că a lăsat declarații și de la alte persoane, inclusiv fosta soție și fiica sa, pentru a documenta situația. Poliția din Monaco i-ar fi recomandat lui Nuredin Beinur să depună plângere în România pentru defăimare și șantaj, după ce Rizea i-ar fi amenințat familia pe rețelele sociale.

„Ne-am asumat ce facem. Încă o dată ne-au zis să dăm la poliția din România să trimită mail pentru poliția din Monaco. Pentru defăimare și șantaj, pentru tot ce face el”, a declarat afaceristul.

Beinur a spus că nu mai poate tolera atacurile la adresa familiei sale și a anunțat că va lua noi măsuri împotriva lui Rizea.

„Noi am fost să-l alungăm din Monaco, să îl prindem și în alte părți. Vă demonstrez că în maxim două săptămâni îi vine și tortul. Prea ai distrus oameni, ai nenorocit copii”, a declarat afaceristul.