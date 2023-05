Nuntă în fotbalul românesc. Mireasa face dezvăluiri despre marele eveniment și despre rochia de mireasă

Cristi Manea și Irina Deaconescu s-au căsătorit civil în secret, la scurt timp după botezul fiicei lor. Nici părinții nu au știu că merg în fața ofițerului de stare civilă. Acum se pregătesc pentru cununia religioasă și marea petrecere, iar de această dată au decis să împărtășească totul cu fanii din mediul online.

Nunta va avea loc în curând, iar mirii sunt entuziasmați de marele eveniment. Influencerița a promis că va împărtăși totul cu persoanele care o urmăresc în mediul online și a început cu emoțiile prin care a trecut când a mers să probeze rochia de mireasă. Pentru a se asigura că totul este perfect și rochia este exact ce trebuie, partenera lui Cristi Manea a făcut echipă cu mama, fiica și nașa sa.

„Nu cred că puteți înțelegeți ce emoții am în secunda asta, merg la proba finală pentru rochia de mireasă, și-mi sare inima din piept. Vine cu mine mami, Vicky, Mira, una dintre cele două nașe și cealaltă nașă o să fie pe FaceTime, fiindcă nu poate să ajungă. Am foarte mari emoții. Nu am cum să vă arăt rochia, dar posibil să vă arăt reacția lor când o să mă vadă o să filmez. Țineți-mi pumnii”, a spus Irina Deaconescu, în mediul online.

Cristi Manea și Irina Deaconescu fac nuntă mare

Cununia civilă a fost una restrânsă, despre care au știu puține persoane. Cei doi se pregătesc acum de nuntă și au anunțat marele eveniment. Mireasa este extrem de încântată și se implică în toate pregătirile. Influencerița vrea să se asigure că totul este exact așa cum ea a visat.

Chiar dacă au anunțat că urmează să se cunune religios și să organizeze marea petrece, Cristi Manea și Irina Deaconescu nu au dezvăluit data la care va avea loc evenimentul. Tânăra mămică le-a promis fanilor că îi va ține la curent și are de gând să publice povestea nunții sale.

„Nu vă gândiți că o să fie ceva complicat, dar detaliile alea mici contează. Îmi doresc să fie totul pe placul meu. Am așa o energie. Nu cred că înțelegeți. Nu-mi vine să cred că urmează nunta mea și e mai repede decât vă așteptați, dar asta o să vedeți pe YouTube, că o să fac niște vlogguri de tip documentar, ca să vedeți cum se desfășoară totul”, a mai spus Irina Deaconescu.