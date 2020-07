Brooklyn și Nicola sunt logodiți din noiembrie 2019 și sunt pregătiți să facă pasul cel mare, mai ales că David și Victoria și-au exprimat acordul cu privire la nunta lor.

Brooklyn Beckham este în prezent model și fotograf în Statele Unite, iar Nicola Peltz este actriță. Ea a fost nominalizată la premiul Teen Choice pentru cel mai bun debut în cinema.

Mare eveniment în familia Beckham. David și Victoria au făcut spectacol

O aniversare a fost marcată așa cum se cuvine de cele două vedete.

David (45 de ani) și Victoria Beckham (46 de ani) au aniversat 21 de ani de la căsătorie și cei doi au ținut să marcheze momentul pe rețele de socializare. Ei au postat un filmuleț video care cuprinde instantanee neștiute de fani, realizate de-a lungul relației.

David Beckham și-a amintit cum a cunoscut-o pe viitoarea soție. În 1997, era alături de Gary Neville, coechipierul său de la Manchester United. Fotbalistul a văzut un videoclip al trupei Spice Girls, aflată pe val în acea perioadă. „Ei bine, acum vreo 23 de ani eram într-o cameră, alături de Gary Neville, iar trupa Spice Girle ea la televizor. M-am întors spre el și i-am zis: „Ooo, îmi place fata în costumul ăla negru.

Cine ar fi putut să creadă atunci că vom aniversa 21 de ani de căsătorie și vom avea împreună patru copii perfecți și frumoși. Vă mulțumesc și La mulți ani! Vă iubesc!”, a spus fostul mijlocaș de la Manchester United, Real Madrid, Milan sau PSG.

Videoclipul lui David Beckham are ca fond muzical melodia „Say You’ll Be There” a formației din care a făcut parte Victoria.

În schimb, videoclipul Victoriei Beckham are ca fond muzical melodia „Something About The Way You Look Tonight”, interpretată de Elton Jhon, prieten al cuplului.

Antrenor al lui Beckham la United, Alex Ferguson nu a văzut niciodată cu ochi buni relația lui David cu Victoria. El îl desființează pe fostul său elev în cartea autobiografică.

„A fost singurul jucător din câți am antrenat eu care a ales să fie celebru, făcându-și un scop în viață din a fi cunoscut în afara jocului. Wayne Rooney a fost și el pe radarul unei industrii care ar fi dorit să-l schimbe. Profilul lui David s-a conturat din adolescență.

Câștiga în afara fotbalului de două ori mai mulți bani decât îi plăteam noi. În ultimul sezon la noi (2002 – 2003), eram conștienți că David nu mai e la fel de implicat și auziserăm ceva zvonuri despre faptul că cocheta cu Real Madrid. Problema principală era că nu mai muncea la același nivel stratosferic care îl impusese”, a scris scoțianul.