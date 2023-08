Numele real al lui Gheboasă. Puțini știu asta

Gheboasă (22 de ani) este protagonistul unui scandal uriaș după prestația lui la Untold. Trapperul s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei din partea Jandarmeriei Cluj, după ce a cântat anumite piese ce conțin înjurături, jigniri și cuvinte rasiste și altele. Cu toate astea, tinerii din România îl apreciază și îi cântă melodiile în continuare.

După scandalul de la Untold s-a aflat și care este numele real al lui Gheboasă. Pe acesta îl cheamă Gabriel Gavriș și s-a născut la Târgoviște. Trapperul a mai povestit că mama lui nu l-a recunoscut și că a fost adoptat de o altă familie. El a mai spus că a fost foarte sărac în copilărie și că tatăl lui a fost în închisoare.

„Am crescut în orfelinat până la un an și ceva pentru că mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni dreptul asupra mea. Eram pe numele mamei mele, ea nu a vrut să dea semnătură niciodată bunicii mele din partea tatălui. Am ieșit din orfelinat pentru că am avut noroc de o familie care a vrut să mă ia în plasament, m-au botezat, mi-au dat numele pe care îl am astăzi, Gabriel, iar eu sunt mândru de acești oameni, îi iubesc, îmi dau lacrimile când vorbesc de acești oameni pentru că acești oameni pe mine m-au crescut și m-au educat”, a povestit Gheboasă, la România TV.