Numele lui Mohammad Murad nu este implicat în dosarul lui Dan Diaconescu. Milionarul a plecat în Liban

Unele ziare au scris despre o posibilă implicare a lui Mohammad Murad în scandalul momentului. Acesta deține la Olimp, pe litoralul Mării Negre, complexul turistic Belvedere Panoramic, unde s-a turnat chiar și o parte din filmul Nea Mărin Miliardar. Nici o sursă oficială nu a confirmat informațiile vehiculate.

Plecarea sa în Liban este de ceva timp, fiind legată de niște proiecte de investiții pe care le-a declanșat acolo. Una din ele, un restaurant de lux, a fost inaugurată zilele trecute.

Omul de afaceri neagă orice informație

Mohammad Murad a scris un mesaj pe o rețea de socializare în care neagă categoric orice informație legată de faptul că ar fi fost implicat în scandalul momentului.

”Niciodată nu am avut nicio informație, nici măcar în gluma nu am discutat cu Dan Diaconescu asemenea subiect. Chiar dacă aș fi știut, cu siguranța aș fi fost total împotriva acestei întâmplări. Nu mă pot considera un prieten de-al lui Dan Diaconescu, sau mai precis o persoana care comunică des cu dânsul, însa recunosc ca ne cunoaștem bine, dar nu am știut nicio secundă de asemenea întâmplări”, a scris Mohammad Murad.