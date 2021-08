Numele lui Dragnea agită spiritele între UDMR şi USR PLUS. Ceartă pe banii pentru primari

Marți seara, Kelemen Hunor a reacționat subliniind că „domnul Ghinea a fost cam obosit când a spus acest lucru”. În acelaşi interval, Cristian Ghinea a precizat că formaţiunea pe care o reprezintă s-a opus actualei forme a programului de investiții „Anghel Saligny”.

Mai departe, ministrul Fondurilor Europene a şi explicat de ce s-a ajuns la această decizie în USR PLUS. „A aduce bani pentru comunități nu înseamnă că e ceva bine în sine, dacă aduce bani într-un mod greșit. De ce nu lăsăm bani primarilor?

Pentru că, pe de o parte, statul central – discuția asta nu am avut-o – ia bani care ar putea foarte bine să rămână la primari, primarii nu au bani să-și facă bugetele de investiții și apoi vine statul în mărinimia lui, cu pixul lui Dragnea, care acum se plimbă de la unul la altul, și zice: îți dau ție, îți dau ție, îți dau ție.

Trimitere la perioada lui Liviu Dragnea

USR PLUS a spus: nu putem să aprobăm ceea ce criticam acum 3 ani. Haideți să facem, dacă vreți chestia asta și dacă avem spațiu bugetar – că asta e altă chestiune, de câte ori are propuneri USR PLUS, nu sunt bani, dar când e vorba de Anghel Saligny, PNDL 3, sunt bani.

Brusc, s-au găsit 50 de miliarde de lei în buget. De unde? Că nu am văzut această perspectivă bugetară, mai ales că suntem într-o țară aflată în procedură de deficit excesiv. Nu a fost această discuție”, a spus Ghinea într-o intervenţie la Digi24.

Când a fost întrebat de ce s-a referit la „pixul lui Dragnea”, ministrul a reacţionat spunând că mecanismul este foarte simplu. „De aceea este așa de sexy această chestiune, pentru că fiecare poate spune: «votează-mă pe mine și o să-ți dau bani.»

Ghinea deplânge soarta primarilor

Vrem garanții că nu se întâmplă asta, că, de pildă va fi și o cofinanțare locală la acest program. Ar trebui lăsați mai mulți bani la primari. Poate că așa primarii nu vor mai sta cu căciula întinsă la guvern”, a completat Ghinea.

Tot la Digi24 a venit şi replica preşedintelui UDMR, care a evidenţiat că drumurile județene şi cele locale sunt în parametrii secolului al XIX-lea. Mai mult, Kelemen Hunor a indicat că abordarea lui Ghinea este total greșită.

Totodată, vicepremierul i-a transmis partenerului de guvernare că a pune la îndoială necesitatea investițiilor în unitățile administrativ-teritoriale pentru comunitățile locale este „prea mult”.

„Eu cred că domnul Ghinea a fost cam obosit când a spus acest lucru. Şi pixul cui se plimbă în mâna lui Ghinea? E o abordare total greșită.

Discuţii între UDMR, USR PLUS şi PNL

Ieri am avut o discuție în coaliție. Au cerut niște lămuriri colegii din USR PLUS. Au venit cu niște propuneri de bun-simț și acele propuneri vor fi incluse în OUG.

Dar să pui la îndoială necesitatea investițiilor în UAT-uri, pentru comunitățile locale, spunând că a făcut nu știu cine, nu știu ce și în ce pix a stat în alt guvern o astfel de dezvoltare, program, proiect, este cam mult”, a spus Kelemen Hunor.

Altfel, vicepremierul a dezvăluit cum s-a ajuns la actuala denumire a programului, „Anghel Saligny”: „Am discutat încă de la începutul anului că va urma un nou proiect național de dezvoltare, nu PNDL.

Cum s-a ajuns la Anghel Saligny

Eu am spus să avem un nume și am căutat o personalitate care să fie asumată de toată coaliția și așa am ajuns la Anghel Saligny. Mesajul nostru în coaliție a fost să îmbunătățim condițiile de trai.

Există în acest moment cam 13 miliarde de euro lipsă pentru investițiile locale, pentru apă și canalizare. (…) 57% dintre UAT-uri nu au canalizare, 29% sunt fără apă, drumurile județene, drumurile locale sunt în condițiile secolului al XIX-lea şi ale secolului al XX-lea.

Nu poți să lași acești oameni, aceste comunități la acest nivel. 70% dintre UAT-uri nu au acces la gaze”, a completat liderul UDMR la Digi24.