ASF se delimitează de acțiunile Consilierului Cristian Muntean și de prestația acestuia, dar nu informează asupra măsurilor concrete luate împotriva propriului angajat, care nu este la prima abatere disciplinară și recidivează aducând un imens prejudiciu reputației și prestigiului reglementatorului pieței de asigurări.

Astfel, „Autoritatea nu a acordat niciun fel de mandat domnului Cristian Muntean, consilier în cadrul ASF, pentru a reprezenta instituția la întâlnirea pe care acesta a avut-o, în Bulgaria” si ca „ASF dezminte în mod categoric faptul că domnul Cristian Muntean ar fi avut, chiar și informal, acceptul conducerii instituției de a transmite vreun mesaj reprezentanților companiei Eurohold”.

Mai mult: „ASF nu girează astfel de demersuri, care aduc atingere reputației și prestigiului instituției. Asemenea acțiuni pot pune sub semnul întrebării modul în care sunt soluționate situații care apar în piața asigurărilor, altfel decât printr-un dialog transparent, cu implicarea tuturor stakeholderilor”.

Un scandal izbucnit între ASF și COTAR, în contextul în care Autoritatea a avut o poziție rezervată în ceea ce privește solicitările transportatorilor privind suspendarea contractelor RCA pe perioada stării de urgență, conform prevederilor legale, ne-a determinat să vedem ce se ascunde în spatele acestuia.

Devenind nașul patronului firmei de brokeraj în asigurări „Safety Broker” – Viorel Vasile -, realizează că prin faptul ca prin intermediului firmei finului, una dintre cale mai mari din piață, poate beneficia de clienții cărora să le factureze lucrările de reparații după modelul de succes.

După ce a văzut că are succes și chiar poate ajunge să convingă anumite persoane din lumea politică (inclusiv pe președintele ASSAI, Cristian Muntean), să-i susțină bunul mers al afacerii de succes, acesta a reușit în anul 2017 schimbarea legii RCA făcând un puternic lobby în Parlamentul României, unde existau deja anumite persoane care aveau înființate service-uri în țară prin intermediul unor rude. După publicarea legii 132/2017 în Monitorul Oficial, firmele de asigurări din România au constatat ca un service putea factura o lucrare de reparație decontată de o firmă de asigurări și cu o valoare de câteva ori mai mare decât altă unitate reparatoare din aceeași categorie.

În conformitate cu legea despre care vorbim, companiile lui Florin Pandele au început să majoreze tarifele, la sfârșitul anului 2017, la prețuri pentru ora de manoperă cuprinse între 340-370 lei, ajungând ca o firmă de asigurări să achite și sume mari pentru vopsitoria unei uși la o mașină de clasa medie.

Bineînțeles ca toate firmele de asigurări au sesizat ASF-ul pentru a reglementa cumva aceste nereguli, dar acolo era deja instalat în anul 2018 ca și consilier al vicepreședintelui pe zona de asigurări, același Cristian Muntean, fostul președinte al ASSAI, acesta luând apărarea și influențând anumite persoane din ASF să susțină unitățile de service în detrimentul companiilor de asigurări.

În perioada 2018 companiile de asigurări care emiteau RCA pe teritoriul României au achitat tarife pentru ora manopera și de 1.000 lei, nefiind luată nicio măsură de ASF în acest sens. În toată această perioadă, Florin Pandele a fost primit cu brațele deschise în ASF de domnul Cătălin Rangu, directorul de pe zona de reclamații/ petiții, acesta din urmă susținând că Florin Pandele este un reprezentant al consumatorului, deoarece este președintele APCONS Iași, și are tot dreptul să fie primit la ASF pentru consultări și discuții.

Prin această relație de prietenie cu Cătălin Rangu și Cristian Muntean, acesta își rezolvă la ASF o multitudine de probleme prin trimiterea unor petiții redactate de „clienți”, iar companiile de asigurări care nu răspundeau prompt solicitărilor transmise Cătălin Rangu, erau invitate săptămânal la ASF pentru discuții, urmate și de anumite controale. Intuind oportunitatea de „business”, crește tarifele în 2019 la 470 lei + TVA/ ora, iar în 2020 ajunge la 700 lei + TVA/ ora de manoperă, știind că are susținere din mai multe părți și poate astfel să își majoreze profitul.

Despre profitul celor trei firme patronate de Florin Pandele, cu punct de lucru în aceeași locație și un număr mediu de angajați cuprins intre 15 – 20, prezentam mai jos situația pe anii 2018 – 2019. Mai menționăm că în 2018, de pilda, firmele Auto Car au avut profit de 33 de ori mai mare decât cel realizat ca medie a restului service-urilor:

-profit Autocar Grup 1 2018 – 3.796.710 lei

-profit Autocar Grup 1 2019 – 4.633.744 lei

-profit Standocolor 2018 – 1.337.408 lei

-profit Standocolor 2019 – 4.158.953 lei

-profit Autocar&Trucks 2018 – 1.195.649 lei

-profit Autocar&Trucks 2019 – 4.633.744 lei

Crearea unor standarde corecte, europene, de tarifare a serviciilor de reparații ar putea pune sub semnul întrebării existența unor divizii de supracontrol, cum ar fi cea condusă de Călin Rangu, specializată în „Supravegherea Intermediarilor și Supravegherea Regulilor de Conduită”. Când regulile sunt clare, atunci nu ai nevoie să inventezi divizii responsabile cu supravegherea manierelor în afaceri. În plus, România are o instituție care se ocupă strict de protecția consumatorului, e drept, care a apărut mai târziu în peisajul administrativ.

Călin Rangu, șeful departamentului de brokeraj la ASF și, înainte de această funcție, al departamentului de relații cu clienții, se interesează mult mai mult de numărul și mărimea reclamațiilor lansate împotriva asigurătorilor, decât de comportamentul brokerilor pe piață.

E drept, pentru că, la o privire mai atentă, comportamentul cordial față de brokeri poate fi explicat și prin aceea că Cătălin Rangu este șeful Institutului Financiar Român, unde sunt școliți chiar brokerii. Evident, „Maestrul”, cum îi spun unii foști elevi, nu-i poate supraveghea cu un ochi prea sever. Probabil, aici ASF trebuie să studieze dacă nu cumva Cătălin Rangu este într-un conflict de interese: când și pentru cine e pedagog și când și pentru cine este supraveghetor sever? Să nu uităm că aceste cursuri și atestatele costă, nu vorbim de Academia de Studii Economice, ci de un institut privat. Nu e nimic rău în existența unui institut privat care pregătește și școlește brokeri de asigurări, însă atunci când unul dintre șefii institutului ajunge să-i verifice, avem o problemă de conflict de interese evidentă.

Totuși din combinația aceasta bizară (pentru un angajat al unei instituții de supraveghere a piețelor financiare), Călin Rangu a încasat anul trecut aproape o jumătate de milion de lei (462.660 de lei), o sumă echivalentă cu 99.500 de euro. E drept, suma cea mai consistentă, 427.500 de lei, este remunerarea pentru munca la ASF.

Călin Rangu e legat de ceva timp de Florin Pandele, unul dintre cei mai influenți afaceriști din domeniul reparațiilor auto. Desigur, șuvoiul de petiții și reclamații pe care-l poate dirija către ASF un mare atelier de reparații auto poate justifica existența direcției. Mai mult, cu cât sunt mai multe petiții, cu atât ceilalți contribuabili, cei plătiți cu salarii modeste, dar muncite, pot înțelege de ce există un salariu de o jumătate de milion de lei.

În această etapă, nu ne vom opri la zvonurile despre rolul considerabil al experților de nivel inferior de la ASF, care protejează interesele acestei adevărate grupări de presiune a afacerilor de reparații auto. Există indicii rezonabile că plecarea din țară, în Bulgaria, împreună cu un reprezentant al ASF (Cristian Muntean) în anul 2019, la sediul companiei de asigurări EUROINS, a fost făcută pentru a pune presiune pe aceștia să achite dosarele de daune la niște prețuri și de 4,5 ori peste o reprezentanța de marcă din România.

Pentru ca bulgarii nu au cedat de buna voie, ASF i-a amendat și apoi i-a pus în administrare speciala. Administratorul special a fost… FGA (Fondul de Garantare a Asigurarilor) – instituție din subordinea ASF, care a luat măsura plății tuturor facturilor emise de firmele lui Florin Pandele și apoi a plecat. Asta a fost toata administrarea speciala făcută de FGA!

Chiar dacă toate daunele sunt achitate din banii consumatorilor români, ASF abia la sfârșitul anului 2019 a început să facă anumite demersuri și întâlniri pe această temă, solicitând tuturor companiilor de asigurări și puncte de vedere în vederea modificării legislației RCA.

Văzând că inclusiv în Parlamentul României a fost luată în discuție modificarea legii RCA, Florin Pandele și-a făcut repede un plan pentru a fi susținută din nou în parlament o legislație favorabilă service-urilor din Romania. Acesta, prin diferite mișcări, a reușit să ajungă vicepreședintele COTAR, cu toate că mulți ani a fost în continuă ceartă cu președintele COTAR, Vasile Ștefănescu. Se certau pentru că asociația transportatorilor nu susținea demersurile făcute de Florin Pandele, deoarece acesta avea un singur scop, expus în detaliu mai sus!

La momentul actual cei doi și-au dat mâna și par a avea o luptă comună cu firmele de asigurări din România și ASF, pentru a rămâne valabilă legislația favorabilă pentru service-uri, cum a fost și în ultimii trei ani. Având în vedere ca fiica președintelui COTAR, Vanesa Păduraru (fosta Ștefănescu) este angajata ASF cu un salariu de 25.000 lei lunar, ne întrebam cum de a devenit asa de apropiata legătura dintre Florin Pandele și Vasile Ștefănescu, tocmai în momentul în care se duc dezbateri pentru modificarea legii RCA, lege făcută în 2017 pentru service-urile auto, fără nicio legătură cu protejarea consumatorului român de produse financiare non-bancare.

Fiind la modă ca anumiți reprezentați ai unor organizații de tipul (brokeraj, COTAR, ASSAI) să ajungă să aibă rudele în ASF, Florin Pandele nu a vrut sa fie mai prejos și a reușit să-și împingă și el fiica, pe Marina Pandele Dima, într-o funcție în cadrul ASF, tot la un salariu în jurul la 25 – 30.000 lei. Prin intermediul APCONS, COTAR, ASSAI și anumiți angajați ai ASF, Florin Pandele poate reuși să păstreze legea RCA în varianta actuală.

Este greu de înțeles cum președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, care a fost mult timp în acord cu transportatorii din România pentru a exista un echilibru în prețul polițelor RCA, a trecut în tabăra lui Florin Pandele.

Pentru asigurați și asiguratori aceste corecții și clarificări necesare aduse legislației sunt binevenite. Surprinzător însă, intențiile legiuitorilor sunt intens criticate în ultimele săptămâni. Emoția provocată de idea aplicării unor algoritmi clari, de evaluare precisă și corectă a costurilor, descrie tensiunea celor care, aparent, riscă să piardă un avantaj incorect de care beneficiază într-o piață financiară pe care o abuzează. Abuzurile sunt, din păcate, evidente în cazul oricărei analize atente și profesioniste.

Contraargumentele în favoarea afacerii de reparații auto sunt interesante: afișarea unor tarife standardizate, ideal al oricărui client individual, este prezentată ca un atac împotriva „pieței libere”, deoarece anulează „garantarea libertății atelierelor de reparații auto pentru stabilirea prețurilor serviciilor de reparare ale automobilelor asigurate, care au suferit daune”.

Pentru a se ajunge la nivelul de profit atins de acest grup, firmele de asigurări din România trebuie sa tripleze prețul la polițele RCA, prețuri ce nu ar putea fi suportate de consumatorul de produse financiar bancare din România.

