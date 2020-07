Celebrul comediant a recunoscut marţi acuzaţiile conform cărora ar fi fost colaborator al Securităţii, dar spune că a fost bătut şi ameninţat, astfel că nu a avut de ales.

„În 1986, pe când făceam stagiul militar la Ploiești am fost, nu turnat, pârât de un coleg de-al meu de cameră, de 18 ani și el, ca și mine, că scriu scrisori de dragoste, că nu aveam SMS-uri pe atunci, unei fete din Franța. În urma acestei pâre am fost chemat la domnul ofițer de contrainformații, care m-a băgat într-o cămăruță și m-a bătut până m-am căcat pe mine, după care mi-a spus că facultatea mea s-a terminat, că voi fi trimis la Canal sau eventual într-un batalion disciplinar, dacă nu semnez un angajament. Avem 18 ani, l-am semnat, da!

După un an jumate în care am crezut că m-au uitat, au venit la mine acasă, m-au luat și m-au dus la sediul Securității de pe atunci, de undeva din Craiova, în care tovarășul de acolo m-a luat și mi-a dat o cafea și o țigară. Cu stânga mi-a întins bricheta și cu dreapta mi-a zburat capul. După care m-a bătut din nou, dar de data asta nu am mai făcut pe mine. Și mi-a zis: Scrie! Ce să scriu?! Ce știi tu, ce-ți spunem noi, dar scrie!”, a spus Mugur Mihăescu într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Mugur Mihăescu colaborat din 1986 și a primit numele conspirativ „Mihai”. Mugur Mihăescu a fost recurtat de Securitate la data de 2 iunie 1986, în timpul Armatei, pentru a furniza informații despre colegii lui militari, potrivit CNSAS.

Odată recrutat, „Mihai” a început să scrie note informative despre colegii săi, despre prieteni, sau despre cei cu care se împrietenea, iar apoi trimitea informațiile scoase de la aceștia către Securitate.

Mugur Mihăescu, cunoscut mai mult pentru personajul polițistului Garcea, pe care l-a interpretat în emisiunea „Vacanța Mare” (difuzată la PRO TV, în anii perioada 1999-2009), a intrat în atenția CNSAS după ce comediantul și-a depus candidatura pentru Primăria Sectorului 5 la alegerile locale din 2012.