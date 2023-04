Copiii nevaccinați riscă să paralizeze și să facă poliomielită. Alexandru Rafila avertizează

Datele publicate de Ministerul Sănătății, cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării, au arătat că ratele de vaccinare în rândul copiilor din România se află sub media europeană, dar și sub ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de 95%. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a declarat că se va schimba modul în care vaccinurile vor ajunge către medicii de familie, la jumătatea acestui an.

„În sensul că nu vor mai trebui să le ridice ei şi să se ocupe de foarte multă birocraţie atunci când merg la direcţiile de sănătate publică să ridice vaccinurile din programul naţional de imunizare, ci vor fi aprovizionaţi direct la cabinet cu vaccinurile de care au nevoie pentru protejarea pacienţilor de pe listele proprii”, a explicat ministrul Sănătății.

Rafila a mai adăugat că va avea loc o compensare a vaccinurilor în cazul pacienților care suferă de boli cronice. „Compensarea vaccinurilor pentru pacienţii cu boli cronice sau pentru anumite categorii, de exemplu vaccinul HPV, care trebuie să fi accesibil atât adolescenţilor, dar şi persoanelor adulte, femeilor care pot să beneficieze de vaccinare sau vaccinul gripal, pot face într-un viitor apropiat subiectul acestor programe de compensare a vaccinurilor”.

Copii care nu s-au vaccinat riscă să paralizeze

În raportul UNICEF, publicat pe 20 aprilie 2023, s-a arătat că 67 de milioane de copii nu au beneficiat de vaccinuri între 2019 și 2021. În plus, gradul de vaccinare a scăzut în 112 țări. Sistemele de sănătate din întreaga lume au fost suprasolicitate în timpul pandemiei de COVID-19, iar acest lucru a determinat întreruperea vaccinării în rândul copiilor. În plus, lipsa personalului medical și măsurile de izolare au contribuit și ele la scăderea ratei de vaccinare în rândul celor mici.

Este important de precizat că în anul 2022 a fost înregistrat un număr dublu de cazuri de rujeolă față de anul 2021. Mai mult decât atât, numărul copiilor paralizați din cauza poliomielitei a crescut cu 16% în 2022 comparativ cu anul precedent. Statisticile OMS au arătat că numărul copiilor paralizați din cauza poliomielitei a crescut de opt ori din 2022 și până în prezent față de perioada 2019-2021.

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Adriana Pistol, a transmis că nu există probleme legate de asigurarea vaccinurilor din campania de imunizare a copiilor. „Nu există niciun vaccin lipsă, toate judeţele au tot ceea ce le trebuie. Începând de anul trecut am informat prin direcţia de specialitate toţi distribuitorii de vaccinuri cu privire la momentul în care Ministerul Sănătăţii îşi propune să achiziționeze şi cantităţile care urmează să fie achiziționate, motiv pentru care considerăm că începând din acest an dacă acest mod de lucru va fi urmat nu vom mai avea lipsuri de vaccinuri”, a declarat Adriana Pistol.