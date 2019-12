Sicriul unui bărbat decedat din Huți a fost furat de la morgă. Fosta soție a decedatului susține că Marin Lila, un bărbat din Huși ar fi cel care a furat sicriul cu trupul fără viață al soțului ei.

De cealaltă parte, presupusul hoț susține că tot ce a făcut a fost să se gândească la faptul că nu avea cine să înmormânteze defunctul și că s-a gâbdit să facă o faptă bună.

Acesta are o altă versiune a poveștii. El spune că fosta soție a acestuia este cea, de fapt, a vrut să pună mâna pe cei 5.000 de lei pe care urma să-i primească, după înmormântarea soțului.

„După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu masina mea, asa cum am putut. Soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei”, a declarat bărbatul acuzat că a furat cadavrul, potrivit vremeanoua.ro

Bărbatul acuzat va fi chemat în curând în fața polițiștilor, pentru a da explicații,

