Nu v-ați fi imaginat cât de tensionată a fost relația Dej-Ceaușescu! Almanahul „Evenimentul Istoric” face lumină în acest „dosar”

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice.

A curs multă cerneală despre calitatea de „moștenitor politic” al lui Dej pe care ar fi avut-o Nicolae Ceaușescu. În realitate, Dej a avut întotdeauna „un dinte” contra lui „toarșu Nicu”. „De vină”, erau personalitățile, caracterele și viziunile celor doi.

S-a spus că încă de când erau în lagăr, la Târgu Jiu, Dej i-ar fi „pus mâna pe cap” lui Ceaușescu, mai tânăr cu 17 ani decât el. Și că, așa ar fi ajuns Ceaușescu la tineretul comunist în august 1944. Și totuși, lucrurile nu par deloc așa. Chiar dacă Dej l-a luat „în echipă” pe tânărul Ceaușescu, nu conta prea mult pe el.

În primul rând, Dej trebuia să se descurce cu Lucrețiu Pătrășcanu, Ana Pauker, Petru Groza, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Vasile Luka, Teohari Georgescu și alți lideri. Ceaușescu apare abia în 1952, în Biroul Politic. Ceaușescu era perceput ca un executant, dar care nu se pricepea la nimic.

Deși comunistului grec Nikos Zachariadis i s-a spus „Stalin din Balcani”, adevăratul „Stalin de la porțile Balcanilor” a fost Gheorghiu Dej. Ca lider de partid, a patronat ca și Stalin, un gulag. Apoi, și-a epurat rivalii direcți fără remușcări, Stalin fiind în viață, dar și după moartea lui Stalin.

Ceaușescu văzuse rivalitatea Stalin-Tito și a fost cumva impresionat de rezistența lui Tito. Apoi. când Dej a început el desprinderea de sovietici, Ceaușescu „a fost în barca lui”. Prietenia Dej-Tito, care a debutat la finele anilor 50 i-a priit lui Ceaușescu.

În noiembrie 1957, Ceaușescu scapă din accidentul aviatic de la Vnukovo, Dej refuzând să urce în acel avion. În 1957, în decembrie, Ceaușescu deschide focul la Vadu Roșca împotriva țăranilor care nu doreau colectivizarea. Deși Dej și Apostol îl puteau elimina din activul de partid, Ceaușescu va cădea în picioare. A fost oare sprijinul sovietic? Pacepa în „Orizonturi roșii” îl citează pe Ceaușesu, lăudându-se că în 1958, Hrusciov i-ar fi spus „vă avem pe Dumneavoastră acolo (la București n.a.), tovarășe Ceaușescu!”

Dej avea o meserie, avea 7 clase și lucrase ca electrician. Ceaușescu fusese un ucenic de cizmar cu 4 clase atras de calitatea de agitator-propagandist. Dej petrecuse 11 ani în pușcărie, căpătase autoritate. Ceaușescu făcea eforturi să se impună, deși lacunele îl puneau uneori într-o lumină proastă: Dej calcula totul „la rece”, pe când Ceaușescu se baza pe ură și pe mânie. Acționa „la nervi” cum se spune!

În 1971, Ceaușescu este de acord cu un film artistic, biografic, unde cu nume schimbate, apar el și Dej ca eroi principali, intriga fiind succesiunea lui Dej, legitimată de către Dej însuși, prin Ceaușescu. Apar Pătrășcanu, Alexandru Drăghici, ei înșiși cu nume schimbate. Manole Marcus și Titus Popovici au semnat regia și scenariul.

Titus Popovici s-a temut că tușele „anti-Dej” au fost cam groase și s-a temut de „foarfeca” lui Ceaușescu. A fost foarte mirat când Ceaușescu i-a spus că „Dej a fost un criminal” și că a făcut bine cum a făcut filmul. Ceaușescu nu a dorit o „de-dejizare” în genul „destalinizării” hruscioviste din 1956, temându-se să nu apară vreun „dejist” din vechea gardă, așa cum fusese Brejnev la Moscova.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

