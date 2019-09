”Populația de pe raza localității Cușma a fost avertizată prin Ro-Alert despre apariția unui animal sălbatic (urs agresiv) în localitate” au transmis reprezentanții ISU Bistrița Năsăud.

Au fost anunțați și reprezentanții Ocolului Silvic, care au început demersurile pentru a recolta exemplarul. S-ar părea că ursul nu e la prima plimbare prin Cușma, potrivit bistriteanul.ro.

”Am fost anunțat și eu, de dimineață, și am trimis acolo paznicul de vânătoare să vadă care e situația. Cred că același urs a mai fost acolo, iar noi am început vineri procedura, după lege, ca să-l putem recolta. Am trimis deja solicitare și sperăm să primim aprobare. Trebuie făcute toate demersurile, după lege” a declarat Emil Anca, șeful Ocolului Silvic Bistrița.

