Fredie Blom, al cărui document spune că s-ar fi născut în mai 1904, dar nu există informații exacte despre naștere, a supraviețuit la două războaie mondiale. A lucrat în construcții până la 80 de ani.

Intervievat recent, a mărturisit că nu are niciun secret cu privire la longevitate, cu excepția faptului că „există un Om acolo Sus care are toată puterea. Nu am nimic, pot cădea în orice moment, dar El mă susține, a spus bătrânul. Pentru restul, notează BBC, Fredie Blom a fumat toată viața și a consumat alcool, de care s-a lăsat abia acum câțiva ani.

„Până acum o săptămână, bunicul tăia lemne”, spune un nepot, Andre Naidoo, despre el.

Fredie Blom era în mod oficial cel mai bătrân om din Africa de sud, iar în mod neoficial acesta era cel mai bătrân om din lume. Bărbatul a trecut în ultima parte a vieții sale prin cea mai grea perioadă, deoarece nu mai putea să își cumpere țigări. Acest lucru i-a adus o depresie cruntă, din care nu a mai putut ieși și care a fost și unul dintre motivele pentru care a pierdut lupta. În ziua în care a împlinit 116 ani , Fredie a fost extrem de trist. Din pricina situației deosebite prin care trece toată planeta, în țara sa nu se mai comercializează produse din tutun și alcool în această perioadă, tocmai pentru a nu suprapopula spitalele. Decizia autorităților i-a impactat pe mulți destul de puternic, însă Fredie a căzut într-o depresie adâncă, pentru că nu se putea lăsa de fumat.

„A fumat ca un coș de fum” toată viața