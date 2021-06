„Fără cumul între pensie şi salariu la stat. E vorba despre o opţiune. Niciun fel de obligativitate. Toate vehiculaţiile (sic!) care s-au făcut în spaţiul public nu au nicio treabă cu realitatea. Practic, o persoană ajunsă la vârsta de pensionare dacă se consideră în continuare în putere poate să opteze să rămână în activitate”, a declarat Raluca Turcan în interviul acordat jurnalistei Lili Ruse.

„În România situaţia este următoarea: speranţa de viaţă la naştere e sub media europeană. Speranţa de viaţă la pensionare e sub media europeană. Calitatea vieţii active este sub media europeană. Noi nu suntem de acord ca guvernanţi să creştem vârsta de pensionare, ci să încercăm să stimulăm rămânerea în activitatea profesională, tinzând prin toate măsurile pe care le luăm la creşterea calităţii vieţii profesionale. Avem în vedere stimulente pentru menţinerea în activitatea profesională”, a spus Raluca Turcan la România TV.

Nu crește vârsta de pensionare

Ministrul Muncii a transmis că, la momentul actual, în România sunt peste 100.000 de cetățeni de peste 65 de ani care au optat pentru a lucra în continuare, și alți peste 20.000 care au peste 70 de ani și lucrează în mediul privat.

„În niciun caz nu va fi o obligativitate a pensionării la 70 de ani. Nu creşte vârsta de pensionare, însă în România intenţionăm să încurajăm viaţa activă. Face bine şi oamenilor care îşi doresc să lucreze şi cifrele arată lucrul aceasta. Avem peste 100.000 de oameni peste 65 de ani care muncesc. Avem peste 20.000 de peste 70 de ani care muncesc, cei mai mulţi în sectorul privat. Peste vârsta legală de pensionare, nu vârsta standard care e 65 de ani, numărul celor care aleg să muncească după aceea este de 200.000″, s-a exprimat Raluca Turcan.

Reprezentantul Muncii a transmis că guvernanții au răspuns, prin noul proiect legislativ, la dorințele persoanelor de peste 70 de ani care doresc să muncească, fără a fi nevoiți să obțină acceptul angajatorului la care prestează activitatea. „Nu trebuie să vă căciuliţi de la un an la altul să vă duceţi la angajator şi să spuneţi: eu vreau să muncesc. Dacă eşti într-o instituţie publică unde există conduceri politice, să nu beneficiezi de un drept pe care-l ai, doar să se uită şi te filtrează politic”, a spus Turcan.

Ce schimbări ar putea fi adoptate

Proiectul de lege care reglementează opțiunea de-a ieși la pensie la vârsta de 70 de ani, și care interzice cumulul pensiei cu salariul, pentru cei care lucrează la stat, a intrat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Actul normativ prevede posibilitatea ca cei care îndeplinesc condițiile de pensionare în sistemul public de pensii, inclusiv pensiile de serviciu, sau ai sistemului pensiilor militare de stat, de a exercită opțiunea între continuarea activității și încetarea raportului de serviciu. Totodată, și românii care sunt deja pensionari trebuie să aleagă.

Persoanele care sunt pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari si sistemului pensiilor militare de stat vor putea să opteze pentru reîncadrarea în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice centrale şi locale sau companiilor de stat, cu condiția suspendării plății venitului din pensie. Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până la împlinirea vârstei de 70 de ani.