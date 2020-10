Prezentă la evenimentul din Germania, unde Klaus Iohannis a primit premiul ”Otto cel Mare”, aceasta a îmbrăcat o rochie albă cu un pardesiu din brocart italian, mătase și bumbac, în prima parte a zilei, semnată Andreea Tincu. În a doua parte a zilei, a ales o rochie din brocart prețios, cu incrustații de mătase, la care a accesorizat o pereche de pantofi și aceeași geantă regăsite în ținuta de zi.

Rochia a costat 1.250 de lei, iar pardesiul 1.000 de lei. Ambele piese vestimentare purtate de Carmen Iohannis pot fi achiziționate de către oricine, fiind disponibile pe site-ul oficial al creatoare de modă Andreea Tincu, scrie retetevedete.

Ce spune Andreea Tincu despre Carmen Iohannis

„Eu am fost cea care am contactat-o pe Doamna Iohannis și i-am propus să poarte ținute create Andreea Tincu și să sprijine astfel creativitatea românească. Nu este vorba despre nici un angajament, plată sau alte chestiuni de ordin material. Ținutele respective fac parte din colecții proprii sau sunt modele create pentru anumite evenimente și absolut toate se returnează după ce sunt purtate.

După cum veți vedea pe parcursul colaborării, voi pune aceste ținute spre vânzare, iar 60% din prețul lor va fi virat -exclusiv din dorința mea- către o asociație caritabilă, al cărei nume îl voi face public la momentul respectiv. Oricine va dori să achiziționeze aceste ținute este liber să o facă. Restul de 40% reprezintă impozit & tva. În plus, oferă și un ajutor, poate nu foarte mare, dar important pentru cineva care are nevoie”, a explicat creatoarea de modă Andreea Tincu pe blogul său.

Cum o descrie Stephan Pelger pe soţia preşedintelui Iohannis

„Este o doamnă foarte drăguţă, foarte simpatică, este o femeie absolut cu picioarele pe pământ, nu are fiţe deloc. Are însă nişte fixuri pe care nu i le poate schimba nimeni, dar cred că, până acum, ea a făcut cea mai bună imagine României dintre primele-doamne pe care le-am avut. Fusta prea scurtă, da, dar în unele cazuri, când iese în particular, chiar dacă este fotografiată, fusta poate fi şi exagerat de scurtă. Când însă este într-o întâlnire oficială, atunci de multe ori a avut ţinute foarte frumoase, uneori poate mi-aş fi dorit un pic mai elegant, mai rafinat, dar, per total, mie mi-a plăcut”, a declarat Stephan într-un interviu.