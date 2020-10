Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că în cazul său nu există niciun pericol în contextul în care preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a intrat în autoizolare după ce a aflat că a fost în contact cu o persoană testată pozitiv pentru COVID-19, şeful statului subliniind şi cu această ocazie importanţa măsurilor preventive.

Răspunsul preşedintelui Iohannis cu privire la Ursula von der Leyen:

Din păcate, chiar astăzi preşedinta Comisiei a intrat în autoizolare după ce ne-am salutat la începutul şedinţei. În cazul meu nu există niciun pericol, am păstrat distanţa, am avut amândoi mască şi doamna von der Leyen a fost testată negativ în această dimineaţă, însă cu această ocazie reiterez importanţa extraordinară a măsurilor preventive. Gândiţi-vă cum ar fi fost dacă nu aş fi avut mască sau dacă doamna preşedinte nu ar fi avut mască sau dacă nu am fi păstrat distanţa. Este, evident, că instrumentele de care dispunem pentru a îngrădi răspândirea acestei boli sunt în esenţă simple, sunt la îndemâna noastră: masca, distanţa, igiena mâinilor şi atunci suntem mult, mult mai siguri, a declarat Klaus Iohannis, de la Bruxelles.

El a reiterat apelul către români de a respecta regulile sanitare impuse de pandemia de coronavirus: La noi în ţară, din păcate, şi astăzi am fost foarte amărât când am citit că avem iarăşi peste 4.000 de cazuri. Dragi români, respectaţi aceste reguli simple pentru ca împreună să putem să îngrădim răspândirea acestei boli, a afirmat Iohannis. Şeful statului participă, joi şi vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, informează Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a părăsit joi summitul european, la mai puţin de o oră de la începutul reuniunii, după ce a aflat că a fost în contact cu o persoană testată pozitiv cu COVID-19.

Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe Twitter

„Tocmai am fost anunțată că un membru al cabinetului meu a fost testat pozitiv cu coronavirus azi-dimineață. Eu am fost testată negativ. Cu toate acestea, ca măsură de precauție, am părăsit imediat Consiliul European și voi merge în autoizolare”, a scris Ursula von der Leyen.

Într-o declaraţie dată la sosirea la summit, Ursula von der Leyen a apreciat că, în timp ce evoluţia pandemiei în Europa devine ‘tot mai îngrijorătoare, statele Uniunii Europene ar trebui să stabilească reguli comune privind carantina şi testarea pentru COVID-19, astfel încât să se pună capăt mozaicului de reguli aplicate de ţările membre.