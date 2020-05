Mirela Vaida a urmat traseul centrului drive-in pentru recoltare de probe biologice în vederea detectării virusului SARS COV2 prin testare Real Time RT-PCR. La prima stație a fost informată asupra politicii de GDPR și a semnat acordul cu un pix care i s-a făcut cadou, pentru a se evita schimbul de obiecte ce pot transmite virusul.

I s-a făcut poza Cărții de Identitate, i s-a notat adresa de e-mail și numărul de telefon. Fără a părăsi o secundă mașina, a ajuns la cel de-al doilea ”Pit Stop” unde i s-a recoltat din gât proba spre analiză. Ca urmare, rezultatul în cazul vedetei a ieșit negativ.

„Uite că am făcut-o și pe asta! Trebuie să recunosc că am ceva emoții, pentru că nu am mai fost până acum să mă testez pentru a vedea dacă, Doamne ferește!, am avut sau am Covid -19. Dar, pentru că am auzit că se deschide acest centru drive-in de testare în București, într-o parcare destul de generoasă în care nu ai contact cu nimeni, nu te dai jos din mașină, dai datele personale doar prin geam și primești prin mail rezultatul în doar câteva ore, m-am gândit că e foarte bine. Și știti de ce?

Pentru că, uite, de 2 luni de zile de când suntem panicați cu atâtea măsuri de urgență și cu atâtea vești rele, nu am apucat să mă testez. Nu am avut nici măcar o zi liberă. În fiecare zi am mers la serviciu, am avut contact cu atâția colegi și cu atâția invitați, am acasă trei copii mici, care sunt foarte vulnerabili, am locuit cu soacra mea, care și ea este în zona de risc…. Așa că m-am cam speriat. Ca toată lumea, de altfel! Dar m-am decis ca astăzi, în prima zi în care s-a deschis această clinică drive-in de testare, să vin”, a spus Mirela Vaida imediat după testare.

Testarea se poate face fără programare prealabilă, prețul acesteia fiind de 390 lei. Programul centrului este de Luni până Vineri, între orele 08.00 – 22.00. Centrul deservește orice persoană care dorește un astfel de test, rezultatele fiind comunicate în maximum 24 de ore. Protocolul de recoltare este similar centrelor de recoltare drive-in din SUA, Coreea de Sud, Israel si Abu Dhabi. Astfel, persoanele testate vor pătrunde cu propriul autoturism în zona de recoltare, probele fiind luate fără părăsirea acestuia.