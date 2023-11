Novak Djokovici, huiduit la Paris. Reacția jucătorului a înfuriat și mai mult

Novak Djokovici a avut o confruntare dificilă la Paris împotriva jucătorului olandez Griekspoor, câștigând cu scorul de 4-6, 7-6, 6-4. A luptat nu doar cu adversarul și problemele de sănătate, ci și cu publicul francez, care a fost în favoarea jucătorului olandez.

În setul decisiv, când Griekspoor a obținut break-ul la 4-3 în favoarea sârbului, publicul a reacționat vehement.

Novak Djokovici, fluierat de mulțime la turneul din Paris

Sportivul a fost vizibil afectat de acest comportament, răspunzând ironic cu aplauze și gesturi cu mâinile pentru a-i încuraja să continue. În acel moment a fost întâmpinat cu fluierături și huiduieli din partea suporterilor.

Ca urmare a antipatiei pe care a atras-o din partea publicului, Djokovici a reușit un break la 0 pentru a ajunge la scorul de 5-4. Apoi a încheiat setul cu o victorie la 0 pe propriul serviciu.

Novak Djokovic being defiant to hostility is the best Novak. 💪🏻pic.twitter.com/99Ky6jbjDZ — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) November 2, 2023

Nole a arătat o profundă nemulțumire față de atitudinea publicului. El le-a cerut spectatorilor să își exprime dezaprobarea într-un mod și mai vocal. După încheierea meciului, acesta a declarat:

„De fapt, mi-au făcut o favoare. Cu cât se bucură mai mult la nereușitele mele, cu atât mai bine pentru mine. Trezesc în mine ceva ce poate nu vor să vadă: un câștigător”.

Nole a suferit de o problemă la stomac

După încheierea meciului, Djokovici a oferit o explicație pentru performanța sa sub așteptări, atribuind-o problemelor de stomac.

Acesta a recunoscut că, în cazul în care aceste probleme vor persista, se așteaptă să aibă dificultăți semnificative în meciul său din sferturile competiției.

„M-am simțit rău. Nu este o accidentare, dar am avut probleme cu stomacul în ultimele zile. Asta este, asta e viața. Trebuia să găsesc soluții. Nu am fost cel mai bun, dar am luptat și am reușit să câștig. Nu pot să prezic cum mă voi simți mâine, dar va deveni din ce în ce mai dificil”, a spus sportivul.

Acesta a mai declarat că este greu să ai mintea limpede când petreci mai mult timp la toaletă decât pe teren, în ultimele trei zile.

Novak Djokovici îl va întâlni pe Holger Rune în sferturile competiției

Jucătorul clasat pe locul întâi în lume se va confrunta în sferturile competiției cu Holger Rune. Totul într-o reluare a finalei din anul precedent, câștigată de danez în trei seturi.

Holger are un avantaj de 2-1 în întâlnirile directe cu Djokovici, conferindu-i astfel avantajul în partida de astăzi.