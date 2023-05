Novak Djokovici a explodat în timpul turneului de la Roma. Sârbul a lansat acuzații grave

Norrie, numărul 13 mondial, l-a lovit pe Djokovici cu un smash, aparent fără intenţie, în setul secund, la 2-1 pentru sârb, care a răspuns cu o privire extrem de dură.

Vorbind cu ziariştii după meciul pe care l-a câştigat cu 6-3, 6-4, Djokovici a fost mai puţin deranjat de acel incident cât de comportamentul general al lui Norrie, inclusiv de faptul că acesta a cerut un timeout medical înainte de ultimul ghem.

„Am văzut reluarea când m-a lovit. Poate aţi putea spune că nu m-a lovit intenţionat. Nu ştiu dacă m-a văzut. Vreau să spun, (cu vederea periferică) poţi oricând să vezi unde este poziţionat jucătorul pe teren. Mingea a fost foarte lentă şi foarte aproape de fileu. M-am întors doar pentru că punctul era terminat pentru mine”, a declarat sârbul, care a câştigat de şase ori turneul de la Roma.

Novak Djokovici, un car de nervi la Roma

„Nu a fost, poate, atât de mult despre asta, dar a fost o combinaţie de lucruri. De la bun început, a făcut toate lucrurile care erau permise. Are voie să ia un timeout medical. Are voie să lovească un jucător. Are voie să spună ‘hai’ în faţă mai mult sau mai puţin la fiecare punct. Acestea sunt lucruri despre care noi, jucătorii, ştim în vestiar că nu sunt fair play, nu ne comportăm aşa. M-am înţeles foarte bine cu Cameron în toţi aceşti ani de când e în circuit. Ne-am antrenat împreună. Este un tip foarte drăguţ în afara terenului, aşa că nu înţeleg genul acesta de atitudine pe teren, să fiu sincer”, a adăugat Djokovici.

„El a aprins focul şi eu am răspuns. Nu voi permite cuiva să mă trateze astfel. Voi răspunde. Ce se întâmplă pe teren, rămâne pe teren şi mergem mai departe”, a mai spus sârbul.

Djokovici, care luni va ceda primul loc în ierarhia mondială spaniolului Carlos Alcaraz, va juca în sferturi de finală la Roma cu danezul Holger Rune, conform Agerpres.