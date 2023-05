A murit bunicul pop-rock-ului românesc. De numele său se leagă celebrul hit: Iubire, bibelou de porțelan

Mircea Drăgan a murit la vârsta de 78 de ani. El a fost membru al unor formații de renume, precum Sideral, Mondial sau Romanticii. De asemenea, compozitorul a fost membru al Uniunii Compozitorilor din România, unde a activat la Biroul Secției Muzică Pop.

El s-a născut în anul 1945, iar la terminarea liceului a reușit să intre la Conservatorul din București, unde a avut parte de o concurență foarte serioasă.

A început să compună piese în anul 1969, dar adevăratele succese au venit în 1976, când s-a remarcat cu albumul ”Soare și foc” al formației Romanticii.

De asemenea, Mircea Drăgan a lucrat alături de nume mari ale scenei românești, precum Margareta Pâslaru, Ştefan Hruşcă, Vasile Şeicaru, Gheorghe Gheorghiu, Victor Socaciu, Nicu Alifantis, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Silvia Dumitrescu, Monica Anghel, Angela Similea, Ştefan Bănică jr, Daniel Iordăchioaie, Elena Cârstea, Loredana Groza, Mihai Constantinescu, Anastasia Lazariuc, Alexandru Arşinel, Carmen Trandafir, etc.

A lucrat ca regizor muzical

Se poate spune fără nicio greșeală că Mircea Drăgan a fost un om dăruit muncii sale. De numele său se leagă o serie de emisiuni de televiziune, iubite la vremea respectivă de milioane de români. Acestea ”Surprize, surprize”, ”Şcoala vedetelor”, ”Ne vedem la TVR”, ”Confesiuni”, Cerbul de Aur 2009, Eurovision, difuzate de Televiziunea Română.

Din discografia compozitorului Mircea Drăgan fac parte albumele: „Romanticii” (1973), „Soare şi foc” (1985), „Mondial” (1969, 1971), „Remember Mondial” (1995,1998), „Succese pop româneşti” – vol. l şi vol 2, scriu cei de la stiripesurse.

Era mulțumit de cariera pe care a avut-o

Mircea Drăgan a spus în permanență că este mulțumit de cariera pe care a avut în lunga lui viață.

El a povestit și despre cum era să lucrezi ca și compozitor în vremea regimului comunist, unde cenzura avea rolul ei special în domeniul culturii.

“Sunt mulțumit că am avut un drum frumos, am cântat într-o perioadă în care puteai să recunoști melodiile. M-am străduit să fiu modern prin ceea ce am compus, altfel nu puteai să reziști, mai ales în turneele din străinătate. Chiar și piesele mele vechi le-am îmbrăcat, le-am reorchestrat într-un mod modern, original”, a declarat, la un moment dat, compozitorul.