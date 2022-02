Prima veste mare primită de Novak Djokovici după circul din Australia. Sârbul poate face asta, deși nu e vaccinat

Novak Djokovici (34 de ani, liderul ATP), poate să revină în tenis, după uriașul scandal din Australia, în urma căruia a fost expulzat și a ratat astfel ocazia de-a participa la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. În urmă cu două zile, sportivul din Serbia a anunțat că nu se va vaccina, chiar dacă asta ar însemna să nu poată evolua în acest al la Roland Garros și Wimbledon.

Novak Djokovici poate juca la primul turneu important din 2022: la Roma

Mai mult, „Nole” are șanse mici să joace la Indian Welles, pentru că și acolo este obligatorie vaccinarea, dar ar putea să ia startul la turneul de la Roma. Valentina Vezzali, ministrul Sportului din Italia, a făcut anunțul prin care lui Djokovici i se dă „undă verde”.

Valentina Vezzali a afirmat că turneul de la Roma va avea loc în aer liber, astfel că lui Novak Djokovic i se va permite să participe la competiția desfășurată pe zgură: „Este un sport în aer liber și nu este necesar certificatul de vaccinare!”, a spus Vezzali. „Deci, dacă Djokovic vrea să vină în Italia să joace, îl așteptăm aici! Poate face asta, dar fără a vizita hoteluri și restaurante”, a declarat ministrul Sportului din Italia.

La Roma se va desfășura primul turneu important la care poate să evolueze liderul mondial. Competiția va pune în joc 1.000 de puncte ATP.

A anunțat că nu se va vaccina, chiar dacă nu va evolua la Roland Garros sau Wimbledon

Până atunci, tenismenul va participa la turneul de la Dubai, din Emiratele Arabe Unite, ce se va desfășura în perioada 21-26 februarie. Dar această întrecere va pune în joc doar 500 de puncte ATP.

„Nu am fost niciodată împotriva vaccinării. Înțeleg că, la nivel global, toată lumea încearcă să depună un efort mare pentru a gestiona acest virus și să vedem, sperăm, un sfârșit în curând acestui virus. Înțeleg că există multe critici și înțeleg că oamenii vin cu diferite teorii despre cât de norocos am fost sau cât de convenabil este că am avut coronavirus în decembrie, chiar înainte de Australian Open, dar nimeni nu este norocos să ia Covid.

Milioane de oameni au și încă se luptă cu Covid în întreaga lume. Așa că iau asta foarte în serios, chiar nu-mi place ca cineva să creadă că am folosit greșit ceva sau în propria favoare”, a spus Djokovici într-un interviu acordat în această săptămână pentru BBC.