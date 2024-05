Novak Djokovic, pus la pământ după ce a fost lovit în cap. Scene de coșmar la Roma. Video

Novak Djokovic a fost pus la pământ după ce a fost lovit dur cu o sticlă de apă când a părăsit terenul după victoria cu 6-3, 6-1 asupra francezului Corentin Moutet la ATP Roma, care l-a avansat sâmbătă în turul al treilea.

Numărul unu mondial, Djokovic, a rămas ghemuit pe pământ de durere, când sticla l-a lovit la ceafă, în timp ce semna autografe pentru fani la ieșirea de pe terenul central de la Foro Italico. Djokovic a fost condus apoi din arenă de personalul de securitate.

Gestul a stârnit indignare în comunitatea tenisului, mulți descriind momentul drept „șocant”.

Un purtător de cuvânt al Federației Italiene de Tenis (FITP) a declarat că Novak Djokovic a fost dus înapoi la hotelul său cu o sângerare ușoară a capului și că nu există riscul să se retragă din turneu.

Novak Djokovic. Captură video: în momentul când este lovit.

Purtătorul de cuvânt a spus că Novak Djokovic nu a avut nevoie de cusături și că sticla probabil a căzut în timp ce un fan a încercat să atragă atenția jucătorului, adăugând că înregistrările camerei de securitate sunt consultate pentru a ajuta la identificarea vinovatului.

„Starea lui nu este un motiv de îngrijorare”, au spus organizatorii într-o scurtă declarație. În videoclip se vede cum sticla a scăpat accidental din mâna spectatorilor înainte de a ateriza pe capul lui Djokovic.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

The bottle slipped from a fan’s backpack.

Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹

