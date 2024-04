Novak Djokovic trece de Alex De Minaur și ajunge în semifinalele de la Monte Carlo

Novak Djokovic a avut parte de o luptă intensă vineri, în sferturile de finală ale turneului de la Monte Carlo, când l-a înfruntat pe australianul Alex De Minaur.

Djokovic este acum la doar două victorii distanță de a-și completa a treia serie de nouă titluri ATP Masters 1000. Sârbul s-a calificat în semifinalele turneului Rolex Monte Carlo Masters pentru prima dată de la triumful său din 2015.

Sârbul a câștigat meciul cu scorul de 7-5, 6-4.

„A fost greu pentru amândoi. Este unul dintre cei mai rapizi jucători din circuit. Recuperează o mulţime de mingi pe care, în mod normal, 99 la sută dintre ceilalţi jucători nu le recuperează.

Nu m-a surprins cu mai multe lovituri de passing. În special în setul al doilea, când eram în avantaj de un break”, a declarat la finalul partidei Novak Djokovic.

Aflat la vârsta de 36 de ani și 321 de zile, sportivul își propune să câștige a 41-a sa coroană ATP Masters 1000 în această săptămână, stabilind astfel un nou record.

The oldest ever Monte-Carlo semi-finalist 😮‍💨@DjokerNole survives the de Minaur challenge 7-5 6-4 ✅#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/GnBZ1LEzQT

— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2024