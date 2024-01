Novak Djokovic a obosit. Sârbul a pus lumea tenisului pe jar

Pentru Novak Djokovic, numărul unu din tenis, deplasarile au devenit un adevărat coșmar. Asta în condițiile în care în mai puțin de o săptămână începe Australian Open. Deși dorința de a juca este la fel de mare, sârbul a afirmat că îi este din ce în ce mai greu să plece de lângă familie.

Novak Djokovic, în ciuda sacrificilor pe care le face are aceeași „foame de succes” de la începutul carierei. ”Nole” este favoritul principal de la Australian Open.

Novak Djokovic și-a speriat fanii după ce a acuzat dureri la încheietura mâinii în cadrul primului turneu din acest an, United Cup. Sârbul și-a liniștit repede fanii după ce a transmis că prezența de la Australian Open nu va fi anulată din cauza accidentării.

Mai mult astăzi și-a programat primul antrenament de la Melbourne. Prima sesiune de pregătire de la Australian Open a fost programată astăzi la ora locală 16:15. Din motive de securitate, Nole s-a antrenat cu porțile închise.

De-a lungul carierei Djokovic și-a adjudecat de 10 ori trofeul Australian Open. Nole a fost întâmpinat cum se cuvine de organizatori care i-au dedicat o postare specială pe platforma de socializare X, fostul Twitter.

Novak Djokovic is on way to claim his 11th #AusOpen title💪🏻

He seems completely fine in his first practice on Rod Laver Arena, showed no signs of wrist/forearm pain, which is good news for the tournament.

📸 Simonspong IG pic.twitter.com/x8pTrDDHOS

— FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) January 9, 2024