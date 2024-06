Actualitate Noul turneu diplomatic anti-occidental al Kremlinului în Africa







Șeful diplomației ruse Serghei Lavrov vizitează patru țări din Africa săptămâna aceasta. În centrul acestei mișcări se află atacurile frontale obișnuite împotriva influenței occidentale pe continent.

Ce face omul lui Putin în Africa

Guineea, Congo, Burkina Faso și în cele din urmă Ciad. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a pornit din data de 3 iunie într-un nou turneu diplomatic în Africa, cu obișnuitele resentimente anti-occidentale.

Kremlinul și-a accelerat foarte mult campania de influență pe continentul african în ultimii ani, bine însoțită de lovituri militare care au alungat regimurile apropiate de Occident și Franța, în special în lupta antijihadistă.

Dar dacă anumite țări africane par să fi aderat deja foarte clar la narațiunea rusă, fie că este vorba de regimul lui Assimi Goïta din Mali sau de junta militară aflată la putere din septembrie 2023 în Niger, alegerea celor patru țări pentru acest nou turneu nu este deloc întâmplătoare.

Fie că este vorba despre Guineea, Ciad sau Congo-Brazzaville, și într-o măsură mai mică Burkina Faso, guvernele din fruntea acestor țări nu sunt printre cele mai duşmănoase față de Paris, în ciuda începuturilor unui viraj tot mai clar operat spre Moscova.

Război contra Occidentului

Kremlinul a înțeles bine acest lucru, iar acest nou turneu african al lui Serghei Lavrov s-a dorit încă o dată să fie deosebit de agresiv față de Occident. Aflat în vizită marți în Congo, șeful diplomației ruse l-a asigurat pe președintele Denis Sassou Nguesso de sprijinul său pentru inițiativa acestuia pentru o conferință de reconciliere în Libia, țară încă fragmentată în două administrații rivale.

Ocazie mai presus de toate de a-și ataca rivalii occidentali. "Același lucru s-a întâmplat în Irak și Afganistan, unde Occidentul a vrut să-și impună modelul de democrație. Cel mai important lucru astăzi este să se găsească o abordare care să asigure redresarea țării", a declarat Serghei Lavrov.

Dar subiectul libian este și un pretext perfect pentru a ajunge în miezul vizitei ministrului rus: războiul din Ucraina. Pentru Lavrov, ideea este de a critica paralela dintre dezordinea creată de Occident în lume, în special în Africa, și sprijinul occidental pentru regimul de la Kiev. Astfel, "președintele Sassou a dat dovadă de înțelegere" cu privire la "acțiunile noastre" din Ucraina, a declarat Serghei Lavrov. "Înțelege bine că Ucraina este instrumentul Occidentului, al cărui obiectiv este să provoace o înfrângere strategică Rusiei", a spus el.

Cum folosește Rusia Africa împotriva Europei

Cu aceste cuvinte, tot un obiectiv foarte precis: continuarea campaniei ruse de destabilizare și denigrare în jurul conferinței pentru pace în Ucraina, programată pe 15 și 16 iunie în Elveția, și la care Rusia nu a fost invitată. Astfel, potrivit lui Lavrov, președintele congolez, "ca și alți lideri mondiali", ar fi convins că acest eveniment "nu are nicio semnificație" fără participarea Moscovei. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat 106 țări participante la începutul săptămânii și a denunțat încercările de presiune ale Rusiei și Chinei pentru a împiedica statele să se ducă în Elveția.

Dincolo de problema ucraineană și căutarea de noi aliați în războiul său din Ucraina, Serghei Lavrov a profitat de acest turneu şi pentru a asigura cu privire la sprijinul de durată al Moscovei în Sahel. Acesta este cazul în special în Burkina Faso, care deja a întors spatele Franței și s-a îndreptat spre Rusia. Și asta, mai ales după venirea la putere a căpitanului Ibrahim Traoré în urma unui puci, în septembrie 2022.

Miercuri, în vizită la Ouagadougou, șeful diplomației ruse a anunțat că numărul instructorilor ruși din Burkina Faso va "crește". "În același timp, pregătim reprezentanți ai forțelor armate și ai agențiilor de aplicare a legii din Burkina Faso în Rusia, prin urmare, acest tip de parteneriat este foarte concret și a progresat mult […] Avem relații de lungă durată cu Burkina Faso, iar odată cu venirea la putere a președintelui Traoré, aceste relații au primit un nou impuls", a continuat Serghei Lavrov.

Mercenarii lui Putin seamănă moarte în Africa

Burkina Faso se confruntă de aproape zece ani cu violențe jihadiste, care au făcut mii de morți și peste două milioane de strămutați interni. O luptă împotriva căreia Franța a fost deosebit de angajată în ultimul deceniu, înainte de a se vedea în mare măsură înlocuită în regiune de Rusia și milițiile sale Wagner. "Nu mă îndoiesc că, datorită acestei cooperări, buzunarele terorismului care au mai rămas în Burkina Faso vor fi distruse", a prezis Serghei Lavrov.

Pentru a-și încheia turneul, Serghei Lavrov a ajuns miercuri după-amiază în Ciad. Ultimul aliat al Franței în Sahel, unde armata are încă un contingent de puțin peste o mie de soldați, Rusia îl "curtează" și pe generalul Mahamat Idriss Déby Itno, în fruntea unei junte militare din 2021 și reales președinte în urmă cu câteva săptămâni.

"Rusia are o prezență militară în patru din cele șase țări care se învecinează cu Ciadul și are tot interesul să-şi atragă acest stat pentru a construi o alianță anti-occidentală", a declarat pentru "L’Express" în urmă cu câteva săptămâni Cameron Hudson, cercetător la Center for Strategic and International Studies.

"În centrul acestui război pentru influență, Déby vrea să joace pe ambele fronturi pentru a-și asigura cel mai bine viitorul. S-a bazat mai întâi pe binecuvântarea Franței pentru a câștiga puterea, dar vrea să-și diversifice sprijinul și vede clar că ruptura cu occidentalii este un argument popular în rândul tinerilor din oraşe".

(Articol de Timothée Barnaud, L'Express; Traducerea: Rodezia Costea, RADOR RADIO ROMÂNIA)