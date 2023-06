Noul premier, în vizită la Chişinău. „Am sentimentul că am venit acasă”

Şeful Cabinetului de miniştri de la Bucureşti a remarcat că simte atmosfera binevoitoare și familială la Chişinău, unde a discutat cu omologul său, Dorin Recean, despre tranșa a doua din ajutorul Guvernului României Pentru Republica Moldova, de 100 de milioane de euro.

Ciolacu nu a venit la Chişinău cu mâna goală

„Am sentimentul că am venit acasă și nu am venit la un frate mai mare sau mai mic, ci la un frate geamăn, pentru că toate provocările prin care am trecut, crizele suprapuse, provocări care s-au răsfrânt asupra românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Acestea trebuie abordate în comun. Suntem obligați ca împreună să punem un accent pe relațiile comerciale între România și Moldova, să găsim soluții împreună pentru ca cetățenii pe care îi reprezentăm să vadă o creștere a traiului zilnic”, a declarat Marcel Ciolacu în cadrul unui briefing, Premierul Marcel Ciolacu a accentuat că, în următoarele săptămâni, Guvernul de la București va aproba resursele financiare pentru proiectele de apă potabilă și canalizare în satele din Republica Moldova, reiterând, totodată, sprijinul statului român pe toate dimensiunile a procesului de dezvoltare și integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. „Avem obligația să găsim cele mai bune soluții pentru ca cetățenii să simtă o creștere a nivelului de trai. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și vom susține acest demers, ținând cont de toate provocările pe care le avem de depășit împreună”, a prim prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

Premierul Dorin Recean a comunicat s-a anunţat și despre realizarea celor 9 proiecte pentru tranșa a II-a din ajutorul nerambursabil de 100 de milioane de euro, oferit de România. Propunerile înaintate spre finanțare se ridică la 28 de milioane de euro.

Dorin Recean a mulţumit României

„Datorită României, reușim să creăm condiții mai bune în grădinițe, să modernizăm localitățile noastre, să îmbunătățim asistența medicală primară. Avem în față un obiectiv clar – construim Moldova europeană acasă, împreună și alături de prieteni. Împreună cu România. Pentru a reuși, avem nevoie de unitate, de organizare și de foarte multă muncă”, a subliniat prim-ministrul Dorin Recean care i-a mulţumit lui Ciolacu pentru suportul acordatde către autoritățile de la București.

„Relațiile cu România sunt cele mai puternice din ultimele trei decenii și așa vrem să rămână. Construim, împreună, infrastructura de conectare – drumuri, poduri, rețele energetice. În același timp, România ne ajută și ne susține în efortul nostru pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană”, a adăugat prim-ministrul Dorin Recean.

Potrivit premierului Recean, printre obiectivele comune, setate pentru următoarea perioadă, se numără crearea spațiului digital comun, fluidizarea traficului la frontieră, intensificarea colaborării în domeniul energetic și comercial și, în mod prioritar, menținerea unui mediu investițional prietenos pentru atragerea în continuare a investitorilor în economia ambelor state.

„Vă invităm să explorați oportunitățile investiționale pe care le oferă Republica Moldova, dar și să creăm un spațiu digital comun în beneficiul cetățenilor pe ambele maluri ale Prutului: recunoașterea semnăturilor electronice, dezvoltarea serviciilor publice electronice, schimbul de date, facilitarea investițiilor și a antreprenoriatului inovator în domeniul tehnologiei informației și asigurarea securității cibernetice”, a remarcat șeful Guvernului de la Chișinău.