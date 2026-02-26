International

Noul C-Neo, dezvăluit accidental de autoritățile franceze. Modelul semnat de Dacia va concura cu Skoda Octavia

Noul C-Neo, dezvăluit accidental de autoritățile franceze. Modelul semnat de Dacia va concura cu Skoda Octavia
Viitorul model Dacia, C-Neo, a fost surprins în teste, în timp ce autoritățile din Douains prezentau noile indicatoare de 90 km/h pe drumurile secundare. Cunoscut intern drept proiectul K1320 și poreclit „Spacer”, noul break va completa gama după dispariția modelului Renault Mégane termic, arată ziare.com.

Noul model Dacia C-Neo, scos la lumină

Cu o lungime de aproximativ 4,60 metri, C-Neo împrumută elemente de design de la Sandero și Jogger facelift, inclusiv semnătura luminoasă distinctivă și „cuburile” de pe calandru.

Modelul este gândit să concureze direct cu Skoda Octavia, unul dintre cele mai populare break-uri din Europa.

Cât va costa

Sub camuflajul gri se ascunde o platformă tehnologică modernă, capabilă să integreze motorizările de top ale mărcii. Vârful de gamă va fi hibridul de 155 CP, în timp ce versiuni mai accesibile vor include benzină-GPL de 120 CP și Mild-Hybrid de 48V cu 140 CP.

Prețul de pornire este estimat sub 25.000 €, ceea ce va atrage atenția publicului european și va poziționa C-Neo ca o opțiune atractivă în segmentul compact.

2025, un an bun pentru Dacia

Marca Dacia a încheiat 2025 cu vânzări de 697.408 vehicule, înregistrând o creștere de 3,1% față de anul precedent. Aceasta a depășit pragul de 10 milioane de unități vândute de la debutul mărcii în 2004.

Pe piața europeană, Dacia a înmatriculat 601.765 de vehicule, obținând o cotă de 7,9% și consolidând succesul modelelor accesibile cu design modern.

De asemenea, Dacia a înregistrat progrese semnificative în electrificare. Vânzările de modele hibride, în special Duster și Bigster, au crescut cu 121,7%, ajungând să reprezinte 19,2% din totalul vehiculelor comercializate, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din patru autoturisme vândute este acum electrificat.

