Noul antrenor de la FCSB a vorbit despre obiectivele viitorului sezon. „Avem un lot valoros, de calitate, cu jucători de mare valoare”

Bogdan Andone a vorbit pentru prima dată în calitate de antrenor al celor de la FCSB. Tehnicianul a spus că titlul din Liga I și pătrunderea în grupele Ligii Europa sunt marile obiective pe care „roș-albaștrii” le vor ataca în stagiunea 2019 - 2020.

„Avem un lot valoros, de calitate, cu jucători de mare valoare. Eu zic că vom munci bine iar obiectivele noastre vor fi calificarea în grupele Europa League, dar și câștigarea campionatului”, a spus Andone. Tehnicianul a mai anunțat că Mahi Pintilii va juca rolul de antrenor secund la FCSB. „Pentru mine, Pintilii este căpitanul echipei! Este un jucător cu experiență, un jucător important pentru noi. Dacă va avea continuitate în antrenamente și în evoluții, va aduce un mare plus echipei. El va fi un antrenor secund, pentru că e liantul dintre vestiar și antrenori. Plus Mihai Roman și Lucian Filip, jucători cu experiență, jucători importanți. Am fost adeptul că acești jucători cu experiență, căpitanii de echipă, pot să mențină atmosfera excelentă în vestiar.”

