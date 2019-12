În cadrul unei ceremonii care va avea loc de la ora 13,00, la Palatul Cotroceni, diplomatul american Adrian Zuckerman va prezenta scrisorile de acreditare în fața preşedintelui Klaus Iohannis.

Mai apoi, de la ora 16,00, ambasadorul va avea o întrevedere cu premierul Ludovic Orban, la Palatul Victoria.

Sâmbătă, noul ambasador american acreditat în ţara noastră a fost primit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, context în care acesta din urmă a reamintit obiectivul, de mare importanţă pentru cetăţenii români, al accederii ţării noastre în Programul Visa Waiver.

Adrian Zuckerman a fost confirmat în funcţie de Senatul american pe 20 noiembrie. El îl înlocuieşte la Bucureşti pe Hans Klemm, care a părăsit România sâmbătă.

Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board – New York. Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română. El are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obţinută la New York Law School (1983), anunță RomâniaTV.

