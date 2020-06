În locul persoanelor asimptomatice externate după ce ordinul Ministrului Sănătății a intrat în vigoare, paturile spitalelor sunt imediat ocupate de noi pacienți infectați cu acest virus.

Medicii spun că aproape toți pacienții recent internați fac parte din categoria celor care nu au crezut în existența virusului și nu au respectat măsurile de protecție.

La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, Viorel Auneac, de 54 de ani, unul dintre sutele de pacienți care au fost vindecați de noul coronavirus, spune că a trecut prin momente groaznice. El a fost internat încă din luna mai. A suferit o formă severă a bolii.

„De infectat nu ştiu exact cum şi unde. Momentan sunt mai bine, dar am probleme cu respiraţia, în special plămânii sunt afectaţi, eu am făcut o formă gravă de COVID19.

Tot aşa aveam şi eu la început îndoieli, dar nu este adevărat, numai cel care nu este internat nu ştie, prin ce perioadă grea am trecut!”, a spus Viorel Auneac.

Nou val de internări în spitalele din toată țara. Vin pacienţi din colectivitate

O altă pacientă, Iulia, spune că înainte să fie infectată cu noul coronavirus nu credea că acest lucru ar fi posibil.

„Nu, eu nu prea am crezut în poveste asta cu Covid şi toate constrângerile pe care le-am avut mi s-au părut uşor exagerate. Ironia sorții e că acum sunt internată în spital”, a spus ea.

Directorul medical de la Spitalul Victor Babeş din București, Simin Florescu, care până acum a avut cele mai multe internări din ţară, a spus că a făcut, miercuri, multe internări.

„Avem experiență, ştim ce e cu ei, deci profilul pacientul se schimbă în acest moment, vin pacienţi din colectivitate”.

Miercuri a intrat în vigoare ordinul Ministrului Sănătăţii prin care pacienţii asimptomatici pot fi externaţi. Şi tot azi au fost făcute primele externări.

Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta: „Cei cu formă uşoare vor mai sta izolaţi.

Izolarea presupune că vor avea cameră izolată în care vor putea sta, altfel externarea nu e indicată, dacă ei nu au la domiciliu o cameră separată”.

Lucrurile vor intra în normal

Atât pacienți cât și cadrele medicale spun că majoritatea noilor pacienți au luat virusul din aer.

„Aceasta este de fapt tramsmitere comunitară. Cu toate acestea, unii dintre noi nu cred în existenţa Covid- 19. Experţii din întrega lume au o singură explicaţie. Nu cred pentru că nu vor să mai renunţe la confortul personal. Dar pandemia odată începută nu se va termina până când 80 la sută dintre noi nu vor fi infectaţi. Aceasta în lipsa unui vaccin”, a mai spus Beatrice Mahler.

De asemenea, Emilian Popovici, vicepreşedinte Societății Române de Epidemiologie, spune: „Dacă stăm până ajung 80% din oameni să aibă imunitate post infecţioasa avem mult de aşteptat, şi atunci putem compensa în momentul în care apare vaccin şi putem atinge imunitatea colectivă mai rapid. Lucrurile vor intra în normal cu Covid. El va deveni istorie când imunitatea colectivă va fi funcţională în marea majoritate a zonelor globului”, potrivit stirileprotv.ro