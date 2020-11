Impostura academică în rândul celor care candidează la alegeri pare a fi absolut normală. Zilele acestea, un nou scandal a izbucnit în USR după ce candidatul timișorean pentru alegerile parlamentare a fost prins cu minciuna în ceea ce privește studiile sale.

Adi Tănăsescu, membru al filialei USR Timiș, a adus în atenția opiniei publice un caz destul de grav. Raoul Trifan, locul 1 la Senat din partea USR PLUS Timiș, a mințit în ceea ce privește studiile sale.

Într-o postare pe rețele sociale, Adi Tănăsescu se întreabă dacă USR este un partid de farisei sau doar o iluzie.

„Despre politica damboviteana de pe Bega…USR-ul un partid de farisei sau doar o iluzie ??Dupa ce Primarul Brasovului si-a cerut scuze pentru neintelegerile aparute in CV-ul sau si in urma interventiilor universitarilor iata ca a sosit si randul Timisoarei sa propuna un candidat la functia de senator, de altfel o demnitate in statul roman, a unui candidat care ne spune astazi, cu 2 saptamani inainte de alegeri, ca nu si-a finalizat studiile, scrie pe facebook Adi Tănăsescu, membru USR Timiș.

E bine sa ai scoala vietii dar cred ca minciuna, impostura, tupeul nu ne caracterizau pana ACUM ca partid.Poate ai carisma, poate ai prieteni, dar a insela increderea membrilor unei filiale intregi de partid si culmea, chiar a filialei Timisoara, cea mai importanta din teritoriu, este o minciuna. Si eu nu vreau sa traiesc in minciuna.Culmea tupeului este sa-ti arogi merite si studii pe care de altfel nu le ai, dar FB-ul permite multe, chiar sa te crezi micutul Einstein, Marie Curie sau Brad Pitt.E treaba ta, dar nu ne insela si pe noi, care am venit “aici” pentru o politica altfel.Dau si o solutie eleganta, Demisia din pozitia eligibila din Timis, urmatorul pe lista sa fie candidatul nostru iar tu draga coleg, care nu ne-ai spus pana acum cum sta treaba puneti cenuse in cap, ca asa se intampla intr-o tara ca afara…Pentru mine restul e tacere, tristete si dezamagire, mai afirmă Tănăsescu.

Replica lui Raoul Trifan

În continuare, redăm dialogul purtat de jurnaliștii de la Renașterea și candidatul USR.

Îmi puteți spune care este adevărul cu privire la CV-ul dumneavoastră?

– Da, cum este specificat și în el, nu mi-am terminat studiile. Tot timpul a fost specificat clar că nu am licență și că sunt întrerupți anii și că sunt doar doi. Al doilea an fiind în curs, întrerupt.

– În CV-ul dumneavoastră care poate fi găsit în acest moment pe www.linkedin, scrie că ați fost student doi ani, între 2005 și 2007, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, după care ați întrerupt studiile (apar mențiunile “unlicenced, interrupted”) și că ați urmat cursurile Liceului “Jean Louis Calderon” în perioada 2000-2004. Ce ați făcut de la terminarea liceului, în vara lui 2004, până la începerea facultății, în toamna lui 2005?

– Nimic. – Nimic?

– Nu.

– OK. Vă întreb acest lucru fiindcă pe grupul privat de Facebook al USR Timiș circulă un alt CV al dumneavoastră.

– Nu știu la care CV vă referiți.

– La un CV în care scrie că ați făcut trei ani de facultate, în perioada 2004-2007, fără să apară nici o mențiune referitoare la întreruperea studiilor.

– A, da, știu la care vă referiți…Acela a fost greșit, a fost urcat de mine în timpul campaniei pentru locale, când am candidat intern, era o greșeală și e clar că era o greșeală, pentru că tot în acel CV era și link-ul unde se vede clar care sunt anii reali.