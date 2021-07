Fosta soție a fiului lui Virgil Măgureanu a relatat că a fost bătută cu bestialitate de iubitul mai tânăr decât ea. Alina Petre a relatat la Antena Stars că bărbatul a intrat în casă peste ea și a agresat-o, în miez de noapte. Drept urmare a anunțat că va solicita un ordin de restricție pe numele acestuia.

Blondina a relatat ce a fost nevoită să îndure și a precizat că va lua toate măsurile pentru ca bărbatul să nu se mai atingă de ea, pe viitor.

„Am fost agresată de un fost prieten. Aseară am fost la poliție, am depus o plângere și mi-au spus să scot certificat medico-legal. Am o echimoză pe braț și e bine să scot acest certificat pentru a obține ordin de protecție, să-l prelungesc și să înaintez plângerea penală. Totul s-a întâmplat din cauza unor discuții în contradictoriu. Oamenii nu se pot stăpâni, nu-și pot controla emoțiile (…) M-am temut pentru viața mea și de aceea am apelat la autorități. Au fost mai multe dicuții contradictorii, a venit peste mine noaptea. Înceca să spargă ușa. Mi-a spart două televizoare. Un comportament deplasat”, a spus Alina Petre la Antena Stars.

A ascuns violențele de rușine

Vedeta a recunoscut că i-a fost rușine până în prezent să vorbească despre problemele cu care se confruntă, însă, situația a devenit mult prea gravă. Mult timp a suportat agresiunea la care a fost supusă pentru că nu voia să fie judecată de cei din jur. Totuși, acum a realizat că trebuie să vorbească despre ce i s-a întâmplat și să le încurajeze pe alte femei să facă același lucru.

„A trebuit să spun mamei mele, fetiței mele. Mi se pare un act de curaj să spui ceea ce se întâmplă în viața ta și să dai un exemplu fetelor care trec prin așa ceva. Am multe prietene care stau în frică. Și eu am tăcut tot de jenă de ce spune lumea. Noi creștem cu mentalitatea asta”, a mai spus vedeta.

Alina Petre dorește ca agresorul să fie pedepsit

În prezent, Alina Petre a precizat că individul trebuie să fie pedepsit pentru comportamentul său, iar ea a făcut deja primii pași în acest sens.

„Cred că este agresiv și violent pentru că așa este el, nu cred că sunt prima femeie cu care ărocedează așa. Îi trebuie o lecție prin care să înțeleagă că ceea ce face este ilegal”, a mai menționat blondina.