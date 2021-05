Europarlamentarul Cristian Terheș a postat pe contul de Facebook un mesaj în care vorbește despre originea coronavirusului. Astfel, conform ultimelor informații care au apărut în presa internațională, virusul care a dat lumea peste cap de un an și jumătate ar fi fost creat în laborator.

„Încet adevărul iese la iveală. Un nou studiu arată că virusul Covid-19 ar fi fost creat în laborator. Am spus din martie-aprilie 2020 că sunt probleme cu acest virus iar OMS are obligația să investigheze care a fost sursă acestui virus, însă nu a făcut-o. Tot ce a făcut OMS-ul a fost să acopere, protejeze și să ajute China. La finele lui aprilie 2020 am cerut demisia șefului OMS”, a scris politicianul în postarea respectivă. El a mai afirmat că laboratoarele de la Wuhan au beneficiat de investiții importante din partea lui Anthony Fauci și a companiei Pfizer.

„Nu pot să nu remarc, însă, ticăloșia presei globale”

„Multiple surse media americane au arătat că Fauci și Pfizer au investit în laboratoarele din Wuhan. Dacă acest virus a fost creat în laborator, să fi știut/avut unii antidotul din timp?

Nu pot să nu remarc, însă, ticăloșia presei globale: când Trump a spus că sunt indicii că virusul Covid a fost creat în laborator, presa l-a acuzat că are ceva cu China. Acum, că Biden zice cam același lucru, ipoteza că virusul e creat în laborator e tratată cu „seriozitate” de presă și lumea științifică. La fel vor face și cu vaccinurile, o vor da la întors, când efectele lor complete vor începe să fie cunoscute și nu vor mai putea fi ascunse.

Cunoașteți adevărul că să fiți/rămâneți liberi!”, a mai spus Cristian Terheș.

China a beneficiat economic de această pandemie de coronavirus

Într-o altă postare, publicată în această săptămână, europarlamentarul remarca creșterea economică a Chinei, pe fondul pandemiei. „Nu în ultimul rând, astfel cum am mai spus public, acest virus a ajutat din plin China, atât economic cât și geopolitic. În timp ce toate țările vestice și-au omorât economiile cu măsurile restrictive aberante pe care le-au luat, economia Chinei a suferit un boom după această pandemie. Singurul lucru pe care țările vestice l-au copiat de la chinezi sunt măsurile abuzive și încălcările în masă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.”