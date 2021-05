Poluarea o problemă mult discutată în ultimii ani, la nivel mondial, este la cote ridicate și în România. Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, crede că pentru a combate această problemă complexă trebui alocate resurse financiare gigant. Prin comparație, din cauza poluării mor mai multe persoane decât din cauza coronavirusului.

Poluarea face victime în România într-o măsură mult mai mare decât coronavirusul

„Pentru COVID am pus în mişcare forţe, am cheltuit bani extraordinar de mulţi, am ţinut lumea în case, pentru poluare aproape nu facem nimic. Nu sunt bani, nu sunt forţe, nu sunt ministere care să lucreze în comun, dar numărul victimelor este mai mare la poluare”, a declarat Berceanu pentru Digi 24.

O problemă legată de Garda de Mediu este cea a numirilor comisarilor de mediu, care sunt girați de clasa politică. „Asta este realitatea, de aici începem. Când ai făcut o numire politică, indiferent în ce partid ești – și așa s-a întâmplat – sunt foarte mulți agenți într-un județ: cu unii ești mumă, cu unii ești ciumă.

Presiuni pe comisarii de mediu

Asta s-a întâmplat. Acei oameni numiți răspundeau politic. Eu nu permit acest lucru sub nicio formă. Fiecare comisar merge și-și face treaba. În momentul în care există o presiune, de orice natură, asupra lui – de la președintele țării, ministru, prim-ministru sau eu – nimeni nu are voie să aibă ingerințe în actul de control”, a mai afirmat Octavian Berceanu.

El însuși învestit în funcție pe linie politică, Berceanu a fost întrebat dacă în cele două luni de când este șef la Garda de Mediu a fost sunat de cineva din această zonă.

Blândețe mi s-a cerut să am vizavi tocmai de acești comisari numiți politic în trecut

„Poate să-mi ceară să fiu mai blând, în mod voalat. Nu și-a permis nimeni să mă sune să-mi zică fă aia sau cealaltă. Nu, sub nicio formă! Blândețe mi s-a cerut să am vizavi tocmai de acești comisari numiți politic în trecut, care au unii 10 ani, unii 15 ani de vechime.

Când nu mai pot face față, plec eu singur, dacă înfurii prea multă lume, n-au decât să mă mute de pe această poziție. Dar cât timp sunt aici, nu avem astfel de ingerințe sub nicio formă. Este cel mai mare lucru pe care am reușit să-l realizez”, a mai spus Bercanu.