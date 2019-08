„Avem un buget relativ tensionat, dar noi am observat şi am încurajat tendinţa Guvernului de a ţine lucrurile sub control. De a păstra deficitul bugetar şi ţinta de deficit stabilită uşor sub nivelul de anual precedent şi încurajăm un asemenea comportament pe toate căile care stau la dispoziţia Băncii Naţionale. Am observat în ultima lună şi o anumită creştere a veniturilor bugetare, ceea ce nu este de neglijat. Suntem preocupaţi, dar nu, să spunem aşa, nu vedem lucrurile în negru şi lucrăm cu guvernul pentru ca într-un an electoral, un an dificil din punct de vedere social, politic, să se păstreze toate echilibrele. Şi echilibrul financiar economic, dar şi echilibrul social şi politic”, a declarat Mugur Isărescu.

Isărescu a mai spus că nu doreşte să dea mai multe detalii în acest sens, deoarece, aşteaptă rectificarea bugetară iar Guvernul va trebui să prezinte situaţia reală.

Întrebat despre introducerea de noi taxe, Mugur Isărescu a spus că le va discuta după ce le va vedea şi că nu îşi permite să speculeze până atunci.

Bugetul general consolidat a încheiat primul semestru din acest an cu un deficit în creştere la 1,94% din PIB, respectiv 19,96 miliarde de lei, de la 1,4% din PIB după primele cinci luni, potrivit datelor publicate săptămâna trecută de Ministerul Finanţelor, potrivit agerpres.ro

