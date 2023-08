Noi obligații pentru cei cu trotinete. În ce condiții mai pot circula. dacă proiectul de lege trece, toți utilizatorii de trotinete electrice vor fi obligați să îndeplinească anumite condiţii. Gabriel Andronache, PNL, are un nou proiect de lege pentru trotinetele electrice.

Vârsta minimă a utilizatorilor de trotinete este de 14 ani. Cei cu vârsta sub 16 ani trebuie să poarte cască de protecţie atunci când se deplasează pe partea carosabilă. De asemenea, este permisă folosirea doar a pistelor pentru biciclete în cazul existenţei acestora. Iar în lipsa pistelor, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h.

Totodată, sunt necesare iluminarea trotinetelor cu mijloace de iluminare vizibile, dispozitive reflectorizant-fluorescente, sistem de frânare eficace şi sistem de avertizare sonoră.

„Eu am discutat cu un domn deputat, dl Gabriel Andronache de la PNL, care este implicat în tot ce înseamnă siguranţă rutieră de foarte mult timp. Şi dumnealui a venit cu o propunere pe care vrea să o transforme în lege. Astfel, trotinetele ar trebui să aibă o lumină puternică pe timp de zi. Propunerea dlui deputat are din ce în ce mai multă justificare. Indiferent că e vorba de led, far sau altă sursă de lumină, trotinetele vor putea fi observate. Probabilitatea să le vezi e mai mare”, a declarat Titi Aur la DC Conducem.