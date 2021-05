Se împlinesc astăzi 104 de la nașterea lui John F. Kennedy, iar jurnaliștii americani nu puteau rata ocazia de a discuta, din nou, despre misterul care învăluie asasinarea sa. Cu numai câteva zile în urmă, jurnalista Carol Leonnig, de la Washington Post a publicat o carte care tratează controversatul subiect din punctul de vedere al Secret Service, agenția însărcinată cu protecția președinților americani. Nu întâmplător, volumul poartă titlul „Zero Fail:The Rise and Fall of the Secret Service”.

Asasinatul care a provocat o explozie de teorii ale conspirației

Despre asasinatul care a cutremurat America pe 22 noiembrie 1963 s-au scris milioane de pagini, s-au făcut sute de scenarii și au apărut mii de teorii ale conspirației.

Faptele le cunoaște toată lumea. În dimineața acelei zile, președintele SUA făcea un tur al orașului Dallas într-o mașină decapotabilă. Îl însoțeau soția sa Jacqueline, guvernatorul de atunci al statului Texas, John Bowden Connally Jr. și soția celui din urmă.

Adunată pe marginea șoselei, mulțimea îl aclama pe președinte. Vădit impreionată, soția guvernatorului i-a spus lui Kennedy cât de mult îl iubesc oamenii din Dallas. Peste câteva minute, însă, trei focuri de armă aveau să întrerupă baia de mulțime a președintelui. Primul glonț și-a ratat ținta. Lumea a crezut că sunetul a fost provocat de o petardă și nimeni nu s-a impacientat. Al doilea l-a nimerit, însă, pe președinte în spate și a ieșit prin gât, după care l-a rănit grav și pe guvernator. Următorul glonț l-a lovit pe Kennedy drept în cap. Rana produsă avea să-i fie fatală.

Deși a fost transportat de urgență la spital, rănile erau prea grave și medicii n-au mai avut ce face. Președintele a fost declarat mort o jumătate de oră mai târziu.

O anchetă care a ridicat mii de întrebări

Presupusul asasin, Lee Harvey Oswald, a fost prins în mai puțin de o oră și jumătate de la comiterea crimei. Ancheta ulterioară a confirmat că el era vinovat de moartea președintelui, dar întreg adevărul despre asasinat nu a putut fi aflat niciodată. Lee Harvey Oswald a fost asasinat două zile mai târziu înainte să apuce să le spună anchetatorilor cine l-a îndemnat sau ajutat să îl omoare pe Kennedy.

Greșeala fatală făcută de John F. Kennedy

Ziarista Carol Leonnig susține că, în ziua asasinării sale, Kennedy le-a cerut agenților din escortă să păstreze distanța.

Nu a fost singura greșeală care a dus la eșecul serviciului secret. Leonnig se referă pe larg la resursele inadecvate folosite, la cultura macho din agenție. Vorbește, de asemenea, despre o altă problemă- adesea agenții nu erau pregătiți pentru misiuni de salvare.

În cazul asasinatului de la Dallas, John Fitzgerald Kennedy a făcut și el o gravă eroare. A cerut ca agenții care-l însoțeau să fie meargă într-o mașină separată și nu în portbagajul mașinii prezidențiale.

„Este excesiv”, i-ar fi spus Kennedy lui Floyd Boring, supraveghetorul Serviciului Secret, „le dă oamenilor o impresie greșită. Avem alegeri și ideea este că sunt accesibil oamenilor ».

Conform cărții recent apărute, John Fitzgerald Kennedy a fost unul dintre cei mai greu de păzit președinși. Avea un comportament nesăbuit și încerca să arunce vina asupra escortei sale cu orice ocazie.

„Dacă cineva este suficient de nebun ca să vrea să-l omoare pe președintele Statelor Unite, lăsați-l să o facă”, i-ar fi spus Kennedy purtătorului său de cuvânt cu o altă ocazie.

Mai mult, John Fitzgerald Kennedy a doborât toate recordurile de călătorie ale președinților americani chiar după alegerea sa din 1961. În acel moment, Serviciul Secret avea doar 34 de agenți care lucrau în echipe, așa că plimbărețul JFK nu se putea bucura în permanență de o protecție adecvată.

Vom afla vreodată întreaga poveste?

Chiar dacă Carol Leonnig reușește să aducă noi detalii despre asasinarea lui Kennedy, nici această carte nu va lămuri misterul asasinatului.

Deși mai multe investigații oficiale (cea mai cunoscută fiind Comisia Warren) au afirmat de-a lungul timpului că Lee Harvey Oswald a fost unicul asasin, americanii nu par să accepte această concluzie. Nenumărate sondaje de opinie făcute în ultimele decenii arată că aproximativ 80% dintre americani nu cred în varianta oficială.