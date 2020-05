Prietentul fetei a povestit prin ce a trecut tânăra cu o zi înainte să își piardă viața. Aceasta i-a mărturisit, în timpul unei discuții telefonice că, după venirea Ambulanței și a consultului, medicii i-au propus trei injecții, dar a refuzat procedura, fiind de acord cu o singură înțepătură.

Amintim că tânăra de 24 de ani, din Uganda, a fost găsită moartă luni, în camera sa din căminul aparținând Universității de Vest din Timișoara. Mercy Kajuma Birungi era studentă în primul an de masterat, la această instituție de învățământ superior. Potrivit profilului său de Facebook, până să vină aici, lucrase ca și asistentă personală la Consulatul Onorific al României în Kampala, capitala Ugandei și ca asistent administrativ la o importantă casă de avocatură din țara sa.

În cauză a fost deschis un dosar penal in rem pentru omor. Informațiile relatate de iubitul fetei pot ajuta anchetatorii. ”Ultima dată când am vorbit cu ea la telefon a fost duminică. Duminica de la 9 la 10. Mi-a spus că nu își dă seama ce se întâmplă cu ea și că nu se simte bine. Am întrebat-o de ce, a zis ca nu știe. Am întrebat-o de ce nu suna la 112”, a declarat prietenul fetei la Antena 3.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale căminului unde locuia tânăra, întăresc afirmațiile prietenului ei. Se vede cum echipajul de ambulanță intră în camera unde era cazată tânăra și iese după numai 6 minute. ”Mi-a trimis un mesaj prin care mi-a spus că cei de la Ambulanță au venit, au consultat-o, i-au spus că e ok, i-au făcut o injecție în fesă, Voiau să îi facă trei injecții și a refuzat”, a mai adăugat tânărul, potrivit aceleiași surse.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Evz.ro că trupul tinerei nu prezenta urme de violență și, din primele cercetări, se pare că decesul a avut cauze patologice. Tânăra suferea, printre altele, de obezitate. Trupul neînsufleţit a fost transportat la IML pentru efectuarea autopsiei. Potrivit Ziuadevest.ro, Mercy Kajuma Birungi ar fi nepoata președintelui Ugandei. Yoweri Museveni, mama sa, fiind sora soției demnitarului.

