Noi detalii despre zborul București-Zurich. Un însoțitor de zbor a murit

Zborul București-Zurich, care a decolat pe 23 decembrie 2024 din București, s-a tranformat într-un coșmar. Unul dintre însoțitorii de bord ai avionului a murit ulterior, după ce aeronava a fost nevoită să aterizeze de urgență pe aeroportul din Graz (Austria) din cauza unei probleme tehnice majore.

A fost un zbor liniștit până când, în cabina avionului, un Airbus A220-300 înmatriculat HB-JCD, a apărut fum. Pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Graz, unde mai multe persoane aflate la bord, inclusiv membri ai echipajului, au primit îngrijiri medicale.

Însoțitorul de bord a fost transportat de urgență cu elicopterul la un spital din Graz, în stare gravă, dar medicii nu l-au mai putut salva. Compania aeriană Swiss a confirmat decesul acestuia în seara zilei de luni, 30 decembrie 2024.

Directorul companiei aeriene Swiss a spus că este șocat de moartea însoțitorului de zbor și a transmis sincere condoleanțe familiei îndurerate. El a declarat că toată compania este alături de rudele angajatului care și-a pierdut viața.

„Suntem profund îndurerați de moartea colegului nostru drag, iar pierderea sa ne-a lăsat pe toți într-un șoc și o durere profundă. Gândurile noastre sunt alături de familia sa, a cărei suferință nu ne-o putem imagina. Le transmit cele mai sincere condoleanțe din partea tuturor celor de la SWISS. Desigur, vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i sprijini și ajuta în această perioadă extrem de dificilă,” a declarat directorul companiei aeriene, potrivit Boardingpass.

A Swiss Airbus A220-300 aircraft from Bucharest to Zurich made an emergency landing in Graz owing to Engine issues and smoke detection in both cockpit and cabin on Monday.

All the 74 passengers were evacuated, but 10 of them and 5 crew members were given medical attention as… pic.twitter.com/Z82QhhkFWq

