Noi detalii despre moartea lui Sebastian Manole, adolescentul lovit de prietenul său

Sebastian Manole, un tânăr de 15 ani din comuna Golăiești, județul Iași, a fost lovit mortal de Mihai, prietenul său cu doi ani mai mare, student la teologie. Cei doi se știau de când erau mici, dar în ultima vreme ar fi existat multe tensiuni între ei.

Conflictul dintre cei doi tineri a pornit pe Internet, de la câteva haine și o bicicletă primite de pomană de Sebastian. Mihai, prietenul său, a început să râdă de el și să îl jignească. Apoi, cei doi s-au întâlnit la un magazin în sat, iar scandalul s-ar fi amplificat.

”Manole a primit bicicleta de la nişte pocăiţi şi Răzvan a făcut mişto de chestia asta. Manole s-a supărat şi şi-au adresat vorbe nasoale unul altuia. l-a râs că a fost mai sărac şi băiatul i-a spus că de ce tot râde atât, dacă tu ai nu trebuie să te râzi de alţii”, a spus mama victimei.

A intrat în comă

Din spusele martorilor, Răzvan, băiatul de 17 ani, a fost cel care a sărit primul la bătaie. Sebastian a mai rămas câteva clipe la magazin, după care a plecat acasă, acolo unde a început să se simtă rău. Starea lui s-a agravat rapid. Și-a pierdut conștința, iar la scurt timp a intrat în comă. Medicii nu l-au mai putut salva.

„A vrut să se scoale de pe pat de vreo două-trei ori şi atunci l-am luat de mână şi l-am luat uşor şi i-am spus ce are, de ce tot e în halul ăsta. Atunci şi-a pierdut cunoștința. A început să facă crize, să încordeze muşchii. A doua zi, ulterior, am auzit că el a fost lovit, bătut de băiatul cu care era prieten”, a spus mama victimei.

„Răzvan a început. I-a tras cu pumnul în zona feţei, după s-a dus pe bancă şi i-a mai tras câţiva pumni şi eu m-am aruncat peste Manole să-l apăr, l-am îndepărtat. Am mai stat după de vorbă cu Manole. Nu părea afectat. I-a spus înainte că: „ai să vezi tu cine-s eu!” După ce am aflat că a intrat în moarte cerebrală am avut un mic şoc. Am fost la el să-l văd şi când am fost să-l văd era rece… Nu mi-a venit să cred că cel de pe pat este el”, a spus martorul, pentru observatornews.

Ce spun părinții lui Sebastian Manole

Părinții tânărului ucis au decis să doneze organele băiatului pentru a salva alte vieți. Inima va bate în pieptul unei fete de 14 ani, iar ficatul a fost donat unui bărbat de 40 de ani.

„Durerea încă există, nu o să putem să trecem aşa de uşor peste. Am făcut ce am considerat că este bine pentru că prin persoanele care poartă organele fratelui meu, va trăi şi el. Ne alină dorul şi durerea faţă de el”, a spus sora victimei.