Noi detalii despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Ce informații s-au găsit în telefonul artistului

Andreea Gușman, de profesie medic, fiica impresarului Doru Gușman a observat o serie de ciudățenii legate de telefonul artistului. Potrivit spuselor sale, Petrică Mîțu Stoian era un împătimit al gadgeturilor și își petrecea tot timpul pe rețelele de socializare, pe telefon.

Andreea Gușman a observat, însă, că acesta nu și-a folosit telefonul vreme de 51 de minute, în ziua în care a urmat procedura hiperbară. Ea a precizat că a găsit în telefonul artistului un ultim mesaj chiar din momentul în care urma să intre în procedură.

„El stătea non-stop pe rețelele de socializare și am văzut ca nu a fost activ între 16:30 si 17:21, în ziua cu tratatmentul respectiv. Am căutat să fac print-screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus că au fost 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră «Iată că au venit să mă ia să ma bage în cameră»”, a relatat fiica impresarului pentru Romania TV.

Anchetatorii nu au solicitat telefonul artistului

Andreei Gușman i se pare suspect faptul că telefonul nu a fost folosit în acest interval de timp, în condițiile în care Petrică Mîțu Stoian nu se putea despărți de acesta. Ea crede că aparatul ar putea fi o probă în ancheta deschisă de procurori. Însă, a precizat nimeni nu l-a cerut.

„Nu a sunat niciun anchetator să ceară telefonul, nimeni nu s-a gândit. Eu sunt cea care îi făcea configurări pe telefon, eu îi știu toate parolele. Nu putea nimeni să intre în telefon pentru că era parolat. Eu știam că l-au luat și m-am uitat în telefon, de asta am vrut să văd, că are o perioada foarte mare în care nu a fost activ pe telefon, între 16:30 si 17:21”, a menționat Andreea Gușman.

Petrică Mîțu Stoian a încetat din viață

Interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian a încetat din viață sâmbătă, 6 noiembrie 2021. Acesta a fost internat la o clinică din Reșița, unde i s-a făcut un tratament hiperbaric. La scurt timp, bărbatul a ajuns de urgență la spital, loc în care s-a înregistrat decesul.

Petrică Mîțu Stoian a fost înmormântat miercuri, la Craiova, fiind petrecut pe ultimul drum de o mulțime de oameni.

În acest caz, procurorii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească în ce condiții a încetat din viață artistul.