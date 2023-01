Noi acuzații la adresa fraților Tate. Două tinere povestesc prin care au trecut după ce au refuzat „ordinele“

Două tinere au povestit cum ar fost ademenite de frații Tate cu o vacanță de lux și ce au pățit după ce au refuzat să îi distreze pe invitații acestora. Femeile spun că au fost tratate inițial ca niște prințese. „Ne-au invitat în vara anului trecut la Mykonos. Am ajuns acolo cu avion privat. Șampanie, poze, lux pe drum. Însă când am ajuns acolo, au început mici discuții între noi. Nu am acceptat ce ne-au cerut să facem cu anumite persoane din anturajul lor”, au spus tinerele.

Abandonate în Grecia

Pentru că au refuzat cerințele fraților Tate, tinerele au fost abandonate pe insula din Grecia și au fost nevoite să împrumute bani pentru a reuși să se întoarcă acasă.

„Cum se spune pe românește, ne-au lăsat amanet acolo. Cu camerele de hotel neplătite și fără bilele de avion pentru întoarcere. În contextul în care am fost acolo invitate de ei. Și am rămas acolo. Am sunat peste tot pentru a ne împrumuta de bani pentru drumul de întoarcere, pentru a plăti cazarea. Au făcut un gest de adevărați milionari, ce mai putem spune?“, au declarat tinerele, potrivit cancan.ro.

Acuzații grave

Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la finalul anului trecut și sunt acuzați constituirea unui grup infracțional, lipsire de libertate și viol. Ei sunt suspectați că au exploatat sexual mai multe tinere. Milionarii susțin că sunt nevinovați și au cerut să fie cercetați în libertate.

Averea lor, care se ridică la 18 milioane de euro, a fost pusă sub sechestru de autoritățile române. Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT), a anunțat că „a preluat în administrare 29 de bunuri mobile (autovehicule şi ceasuri de lux), precum şi mai multe sume de bani, în lei, euro, lire sterline şi dolari SUA“.