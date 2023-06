Nina Hariton, femeia care i-a impresionat pe jurații de la „Chefi la cuțite”. Este o premieră în emisiunea de la Antena 1

Nina Hariton este prima femeie din emisiunea Chefi la cuțite, de la Antena 1, care a reușit să obțină trei cuțite de aur de la jurați. Ea a ales să meargă în echipa lui Sorin Bontea.

Concurenta este din Republica Moldova și lucrează ca agent imobiliar în Paris, unde locuiește de opt ani. De mic copil a fost pasionată de bucătărie, iar acum a decis că este pregătită să participe la Chefi la cuțite. Nina Hariton a gătit un piept de găină de fermă cu piure de brocolli. „Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim’, a declarat Nina Hariton.

La o altă probă, ea a gafat cu o porție de paste carbonara și a primit doar zece puncte. Cu toate astea, Nina a primit a doua șansă din partea juraților. „Doamne cum m-am speriat’, a spus chef Bontea.

Viața Ninei Hariton de la „Chefi la cuțite”

Nina a mai povestit că s-a mutat în Paris cu soțul său și că s-a apucat de gătit într-un restaurant care îi aparținea chefului John Carlino.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină’, a mai spus concurenta.

Ea a mai spus că a renunțat la meseria de bucătar pentru că nu mai avea timp să se ocupe de familie. Aceasta s-a angajat ca agent imobiliar pentru putea petrecere clipe de neuitat cu copilul său .„Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, potrivit Viva.