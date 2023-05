Cât de bogat este Sorin Bontea, juratul de la Chefi la cuțite. Bucătarul s-a orientat bine

Sorin Bontea câștigă sume uriașe de bani din emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1, dar și din firma Taste Delivery SRL, o afacere cu care activează în domeniul publicității, potrivit codului CAEN. Bucătarul face și reclamă pentru diferite branduri, printre care și pentru jocurile de poker online.

În 2021, Sorin Bontea a câștigat doar 28.000 de lei din afacerea sa, dar lucrurile s-au schimbat în doar două săptămâni. Vedeta de la Antena 1 a câștigat din publicitate suma de 1.116.766 de lei. Juratul de la Chefi la cuțite strânge peste 18.000 de euro, lunar.

Cifra de afaceri, potrivit bilanțului depus pe anul 2022, este de 1.349.800 de lei. Firma lui Sorin Bontea se ocupă de furnizarea unei game largi de servicii de publicitate/ promovare. Oferă inclusiv consultanță și servicii de creație. Compania lui plasează reclame în ziare, la radio și în televiziune, distribuie și livrează materiale publicitare și desfășoară, totodată, campanii de marketing pentru atragerea clientelei.

SRL-ul lui Sorin Bontea se ocupă și cu studii ale pieței, expediază reclame prin poștă sau produce mesaje comerciale pentru radio și televiziune ori site-uri web.

Câți bani cheltuie Sorin Bontea cu copiii

Sorin Bontea se ocupă și de creșterea celor doi copii. Fata acestuia, Miruna, în vârstă de 20 ani, studiază designul la o facultate de prestigiu din Spania, în Barcelona. Un an de școlarizare la IED, instituția de învățământ made in Italy care are facultăți deschise și în alte părți ale Europei, începe de la 15.800 de euro.

Iulian, fiul vedetei de la Antena 1, este campion la raliuri. El a câștigat mai multe trofee la concursuri și se experimentează de la un an la altul, potrivit Fanatik.

Bucătarul a fost felicitat și de fani pentru educația și sprijinul oferit copiilor lui. „Felicitări, chiar poți să fii un tată mândru. Ai doi copii minunați, să îți trăiască și să fiți sănătoși”, a spus un internaut.