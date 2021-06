Premierul Florin Cîțu a dezmințit, vineri, 11 iunie, informațiile potrivit cărora PNRR a fost respins. Mai mult decât atât, șeful Guvernului a subliniat că nimeni nu pleacă în concediu până când planul nu va primi aprobarea Comisiei Europene. Liberalul a oferit garanții că România va primi cele 29,2 miliarde de euro din partea autorităților europene.

Astăzi, PSD a anunțat că oficialii europeni ar fi respins Planul Național de Redresare și Reziliență, însă premierul a transmis că informația este falsă, iar observațiile primite din partea Comisiei Europene fac parte dintr-o negociere, care are loc la nivelul tuturor statelor europene.

Eșecul PNRR va duce la concedieri

„Am un mesaj foarte clar pentru toți cei care lucrează în PNRR și aici mă refer la funcționarii din administrația publică. Trebuie să știți că nu puteți să mergeți în concediu până nu avem acest PNRR aprobat. Toți românii își pun speranța și au nevoie de acești bani. Este responsabilitatea noastră să avem cel mai bun PNRR”, a spus Florin Cîțu.

De asemenea, șeful Guvernului a anunțat că, în cazul unui eșec al PNRR, funcționarii care s-au implicat în realizarea acestui plan vor fi concediați.

„De aceea, trebuie să luați toate observațiile Comisiei Europene și să le tratați cu mare, mare, mare atenție. Dacă cumva, din cauza unei tratări superficiale a observațiilor, la orice nivel din administrația publică și vom avea probleme cu acest PNRR, vă garantez că acele persoane pleacă acasă. Nu ne jucăm cu așa ceva”, a spus premierul.

Observațiile fac parte dintr-o negociere

„Aş vrea să clarificăm câteva lucruri despre PNRR, pentru că am văzut mai multe ştiri false. Am spus şi de dimineaţă că nu a fost respins PNRR şi nu a fost retrimis PNRR, este o ştire falsă. Şi acesta este adevărul – înainte să vină Comisia cu precizări, care au confirmat ceea ce am spus.

Aici, românii trebuie să fie foarte atenţi şi să fie lucrurile foarte clare pentru ei, nu pierdem aceşti bani, 29,2 miliarde de euro, îi vom lua pe toţi. Avem proiecte depuse pentru aceşti bani, proiecte importante de investiţii pentru România care vor fi terminate până-n 2026 – infrastructură, spitale, România educată, planul de dezvoltare pentru UAT-uri sau fond de dezvoltare pentru UAT-uri, acolo sunt proiecte pentru a lua aceşti bani.

În acest moment suntem într-o procedură firească în care sunt toate ţările din Uniunea Europeană. Comisia Europeană face observaţii, noi le răspundem şi aici suntem în acest moment”, a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă a CJ Sălaj.