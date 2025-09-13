Nigerian arestat preventiv în Capitală, după ce a strâns de gât şi violat o femeie în propria locuință

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de viol. Incidentul ar fi avut loc într-un imobil din Sectorul 6. Potrivit informațiilor din anchetă, conflictul ar fi izbucnit în momentul în care femeia a constatat că individul nu deținea suma necesară pentru plata serviciilor solicitate și i-a cerut să părăsească locuința dar „a recurs la violență și constrângere”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Potrivit informațiilor, este un cetățean de origine nigeriană, stabilit în România de aproximativ opt ani. Edosa Marcus are o companie specializată în lucrări de amenajări interioare, activând în domeniul construcțiilor și designului interior.

Judecătorul de drepturi și libertăți al Judecătoriei Sectorului 6 București a dispus reținerea inițială a inculpatului, urmată de arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile.

Anchetatorii spun cetățeanul nigerian s-a deplasat, pe 8 septembrie, la un apartament situat în Sectorul 6 al Capitalei, cu intenția de a întreține relații sexuale cu o femeie care practica prostituția.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, în momentul în care aceasta a realizat că bărbatul nu deținea suma necesară pentru plata serviciilor în avans, i-a solicitat să părăsească locuința. Nigerianul a refuzat însă să plece din locuința femeii şi a strâns-o de gât, după care a violat-o, apoi i-a distrus femeii telefonul mobil.

Poliția Capitalei face un apel public către toate persoanele care au fost victime ale acestui bărbat sau care dețin informații relevante în acest caz să contacteze de urgență autoritățile. Apelurile pot fi făcute prin 112 sau prin prezentarea la cea mai apropiată secție de poliție.

Ancheta, condusă în colaborare cu procurorul de caz, este în desfășurare pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a identifica eventuale alte victime.

„Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență Poliția. 📞 Sunați la 112 sau adresați-vă celei mai apropiate secții de poliție”, a transmis Poliția Capitalei.

De asemenea, Poliția reafirmă angajamentul ferm de a proteja cetățenii și de a interveni prompt în fața oricărei forme de violență. Instituția subliniază că rămâne un sprijin constant pentru comunitate și încurajează persoanele aflate în situații dificile să apeleze cu încredere la autorități, pentru a primi ajutor.