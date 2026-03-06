Nigel Farage merge la Mar-a-Lago pentru discuții cu Donald Trump despre acordul Chagos

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, urmează să se deplaseze la reședința Mar-a-Lago din Florida pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, potrivit Daily Express.

Vizita are loc într-un moment în care acordul privind insulele Chagos și relațiile dintre Washington și Londra sunt intens discutate în spațiul public.

Potrivit declarațiilor făcute de Farage în cadrul unui eveniment organizat de platforma Guido Fawkes, liderul Reform UK intenționează să discute direct cu Trump despre acordul dintre Regatul Unit și Mauritius privind arhipelagul Chagos. Politicianul britanic a afirmat că întâlnirea are rolul de a transmite poziția critică a taberei sale față de înțelegere.

Farage a declarat: „Președintele Trump aproape că a înțeles acordul, dar mâine seară voi lua cina la Mar-a-Lago și vom întări mesajul”.

În cadrul aceluiași eveniment, Nigel Farage a vorbit despre campania politică împotriva acordului dintre Regatul Unit și Mauritius, susținând că acesta ar putea avea consecințe pe termen lung.

El a caracterizat acordul drept „cea mai proastă afacere din istorie" și „o trădare absolută”. În discursul său, Farage a făcut apel la susținătorii săi să continue presiunea publică asupra guvernului britanic.

„Trebuie să continuăm să luptăm, trebuie să menținem presiunea, să nu ne lăsăm piciorul de pe această pedală, dar pentru prima dată în această bătălie... Asta pare mai mult decât câștigabil”, a spus liderul Reform UK.

Acesta a adăugat că tema Chagos ar avea o importanță centrală în politica externă a actualului guvern britanic: „Credem că acesta este planul central pentru politica externă a acestui Guvern și îi respingem”.

Vizita lui Nigel Farage în Florida are loc într-un context de tensiuni politice între administrația americană și guvernul condus de premierul britanic Keir Starmer.

Potrivit relatărilor din presă, divergențele au fost accentuate de modul în care Londra a gestionat accesul la baze militare britanice, inclusiv baza de pe insula Diego Garcia, în contextul operațiunilor militare americane.

Donald Trump a declarat public că accesul la această locație ar fi facilitat operațiunile militare ale Statelor Unite. „Acea insulă... Ne-a luat trei, patru zile să ne dăm seama unde putem ateriza acolo. Ar fi fost mult mai convenabil să aterizăm acolo decât să zburăm multe ore în plus, așa că suntem foarte surprinși", a spus acesta.

Ulterior, Trump a făcut referire și la relația cu premierul britanic, afirmând: „Nu cu Winston Churchill avem de-a face.”. În alte declarații citate de presă, liderul american a spus că premierul britanic a fost „foarte necooperantă” și că ar fi „ruinat relațiile”.

Subiectul insulelor Chagos a fost menționat și în declarațiile lui Donald Trump privind politica externă a Regatului Unit. Acesta a criticat acordul dintre Londra și Mauritius, făcând referire la modul în care a fost gestionată situația arhipelagului.

„Trebuie să spun că Marea Britanie a fost foarte, foarte necooperantă cu acea insulă stupidă pe care o au, pe care a cedat-o și a luat un contract de închiriere pe 100 de ani”, a afirmat Trump.

În aceeași intervenție, acesta a adăugat că decizia ar fi fost influențată de revendicările unor persoane considerate populație indigenă: „Poate legat de faptul că popoarele indigene revendicau insula și care nici măcar nu au văzut-o înainte”.

Ulterior, autoritățile britanice au anunțat că au permis utilizarea unor baze, inclusiv RAF Fairford și Diego Garcia, pentru „Defensivă limitată” operațiuni americane.

Schimburile de declarații publice au loc într-un moment în care relațiile politice dintre Washington și Londra sunt analizate atent în mediul diplomatic.

Observatorii urmăresc evoluția negocierilor privind statutul insulelor Chagos și impactul acestora asupra cooperării militare dintre cele două state.

Întâlnirea planificată între Nigel Farage și Donald Trump la Mar-a-Lago ar putea aduce noi discuții în spațiul public despre acordul Chagos și despre relațiile dintre Statele Unite și Regatul Unit.