Nicușor Dan, în apărarea patronilor teraselor din Herăstrău: „Creează un ecosistem”

Nicușor Dan intervine în scandalul legat de demolarea teraselor fără autorizație din Herăstrău. După ce patronii acestor localuri au primit un ultimatum de la Clotilde Armand, Primarul Bucureștiului susține că soluția edilului nu ar trebui aplicată.

Nicușor Dan, despre ultimatumul dat de Clotilde Armand

Primarul sectorului 1 a transmis recent că patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio şi Il Locale au ridicat construcţii fără autorizaţie în Parcul Herăstrău. Mai mult, edilul a afirmat că patronii acestor localuri au 72 de ore să le demoleze. Primarul general Nicușor Dan a subliniat că nu este de acord cu această propunere.

„Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio şi Il Locale au ridicat construcţii fără autorizaţie pe malul lacului Herăstrău. La solicitarea noastră, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, singura instituţie care are competenţa să facă astfel de verificări în zonele protejate (Parcul Herăstrău este monument istoric), a verificat aceste terase şi a confirmat tot ce am spus public”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Mesajul Primarului General

Nicușor Dan este de părere că situația teraselor din Herăstrău ar putea fi clarificată pe parcursul mai multor ani, nicidecum cu un ultimatum pentru demolare.

„Soluţia pe termen mediu este să nu intrăm cu buldozerul” În schimb, primarul general, Nicușor Dan, a spus că situația teraselor nu se va rezolva prea curând și că el nu agreează varianta cu demolarea. E o problemă complexă asta cu terasele din Parcul Herăstrău. E o chestiune care poate să fie rezolvată într-un număr de relativ mulţi ani, adică de ordinul 3, 4, 5 ani din momentul ăsta.”, a spus Primarul General.

Nicușor Dan, soluție pentru patronii localurilor din Herăstrău

Primarul General susține că administrația locală nu ar trebui să intre cu buldozerul în localurile din zona respectivă. Edilul a subliniat că în cadrul acestor localuri sunt create locuri de muncă, iar afacerile ar trebui sprijinite. De asemenea, Nicușor Dan este de părere că ar trebui găsită o altă zonă din Capitală în care terasele respective să poată fi mutate.

„ Care este avantajul economic al acestor terase? Avantajul lor economic este că ele sunt unele lângă altele şi creează un ecosistem pentru care au foarte mulţi clienţi. Soluţia pe termen este să nu intrăm cu buldozerul în nişte afaceri care angajează nişte mii de oameni şi care, în fine, deservesc un număr de oameni, că altfel n-ar funcţiona, ci de a le găsi o locaţie alternativă în Bucureşti, pentru ca, cu buna lor… cu acordul lor, să se mute cu toţii în altă parte, să recreăm acest ecosistem. Pentru că faptul că ele sunt în parcuri sau lângă lac nu e niciun avantaj economic”, a afirmat Nicușor Dan.

Poliția Locală a Capitalei a sesizat Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 legat de acest context. Astfel, au fost deschise dosare penale pentru executarea de lucrări fără autorizație de construire într-o zonă protejată.