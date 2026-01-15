Nicușor Dan susține că România a trecut testul unui ciclu electoral prelungit și crede în reconcilierea națională

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat în fața corpului diplomatic acreditat la București că statul român a traversat recent un „ciclu electoral prelungit”, marcat de dificultăți majore și de manifestări specifice unui război hibrid. Șeful statului a subliniat că, în ciuda acestor presiuni, democrația românească a reușit să depășească acest test prin aplicarea legii și funcționarea instituțiilor statului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri oficiale cu șefii misiunilor diplomatice străine, un context în care președintele a transmis mesaje privind stabilitatea politică a României și direcțiile de politică externă pentru perioada următoare.

În discursul său, Nicușor Dan a arătat că anul 2026 se conturează drept unul dificil, atât din perspectiva evoluțiilor interne, cât și a contextului internațional. În acest cadru, șeful statului a explicat că politica externă a României va trebui să se adapteze noilor realități.

„Anul care a început se anunță unul cu multe provocări, astfel că pentru a contribui eficient la obiectivul de pace și cooperare, politica noastră externă va trebui să fie și dinamică și creativă”, a declarat președintele României.

Mesajul a fost adresat direct partenerilor externi. Astfel, România își reafirmă angajamentele în plan diplomatic și de securitate.

Șeful statului a revenit asupra perioadei electorale recente, pe care a descris-o drept una complicată și tensionată. Potrivit președintelui, ciclul electoral încheiat în 2025 a pus la încercare instituțiile democratice ale statului.

„Anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Totuși, democrația românească a reușit să facă față acestui test de maturitate”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarația a fost formulată în contextul unor preocupări externe legate de stabilitatea democratică din regiune. Președintele României a dorit să transmită un semnal de încredere privind funcționarea statului de drept în România.

Nicușor Dan a subliniat că măsurile adoptate de autorități pe parcursul perioadei electorale au avut la bază respectarea strictă a legii și activarea mecanismelor instituționale prevăzute de Constituție.

În finalul discursului, Nicușor Dan a vorbit despre nevoia de calmare a tensiunilor acumulate în societate pe parcursul perioadei electorale. Potrivit șefului statului, România se află la începutul unui proces amplu de reconciliere națională.

„Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională, în cadrul societății, și de reconsolidare a echilibrului între puterile statului”, a spus președintele României.